Прямой эфир

19FortyFive: США следует опасаться укрепления союза России и Ирана

15 мая 2023 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страны-союзники и руководство США должны предпринимать безотлагательные шаги по пресечению усиливающихся взаимосвязей между Россией и Ираном, чтобы воспрепятствовать продолжению попирания американских интересов, пишет РИА Новости со ссылкой на 19FortyFive.

Сотрудничество Москвы и Тегерана в военно-технической, внешнеполитической и экономической сферах наносит ощутимый ущерб государственным интересам США в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке. Существует обеспокоенность по причине возможной поставки Россией Ирану истребителей Су-35 и прочей боевой техники, а также насчет их кооперации по ядерной программе и ракетам дальнего радиуса действия.

По сообщениям обозревателей, неэффективные меры, предпринятые администрацией Байдена для ограничения этого расширяющегося альянса, подвергают опасности союзников США.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Британия передаст Киеву новые ЗРК и ударные дроны
15 мая 2023 07:51

Британия передаст Киеву новые ЗРК и ударные дроны

Выборы в Турции: более миллиона бюллетеней признали недействительными
15 мая 2023 07:46

Выборы в Турции: более миллиона бюллетеней признали недействительными

Пушилин: ВСУ проявляют активность на всей линии фронта, но это ещё не контрнаступление
15 мая 2023 07:37

Пушилин: ВСУ проявляют активность на всей линии фронта, но это ещё не контрнаступление