Страны-союзники и руководство США должны предпринимать безотлагательные шаги по пресечению усиливающихся взаимосвязей между Россией и Ираном, чтобы воспрепятствовать продолжению попирания американских интересов, пишет РИА Новости со ссылкой на 19FortyFive.

Сотрудничество Москвы и Тегерана в военно-технической, внешнеполитической и экономической сферах наносит ощутимый ущерб государственным интересам США в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке. Существует обеспокоенность по причине возможной поставки Россией Ирану истребителей Су-35 и прочей боевой техники, а также насчет их кооперации по ядерной программе и ракетам дальнего радиуса действия.

По сообщениям обозревателей, неэффективные меры, предпринятые администрацией Байдена для ограничения этого расширяющегося альянса, подвергают опасности союзников США.