«ВКонтакте» заморозила аккаунты, связанные с попавшими в открытый доступ поролями «Яндекса»

Новости России. О том, что адреса с паролями пользователей «Яндекса» попали в открытый доступ стало известно накануне. Обнародованная база представляет собой текстовый документ, в котором заявлен 1 миллион позиций.

«Яндекс»: «Речь не идет о взломе нашей инфраструктуры»

По информации пресс-службы сервиса, данные стали известны злоумышленникам в результате фишинга или вирусной активности на зараженных компьютерах некоторых пользователей. При этом 80% аккаунтов либо заброшены, либо создавались роботами. Оставшимся 15% пользователей компания (это примерно 150 тысяч человек) обнулила пароль, чтобы его поменяли.

Тем временем, соцсеть «Вконтакте» решила подстраховать своих пользователей.

Георгий Лобушкин, пресс-секретарь социальной сети «Вконтакте»:

В целях безопасности мы заморозили все аккаунты, зарегистрированные на скомпрометированные адреса «Яндекса», пока их владельцы не поменяют пароли. При попытке зайти на сайт пользователи видят уведомление с причиной блокировки.

К слову, сегодня такими «акциями» кибер-мошенников активного юзера не удивишь. В последние годы их было так много: атаке подверглись сайты правительства Испании и президента Латвии, британской разведки Ми-5 и даже создателя популярного антивируса Касперского, а в 2010 в центре Москвы на большом плазменном экране в течение 15 минут крутили ролик порнографического содержания.

Кто они - хакеры? И зачем они «ломают» то, что другие «строят»? См.видео.

Справка ctv.by:

Фишинг - это схема, при которой создается копия сайта или сервиса, чтобы ввести пользователя в заблуждение и выкрасть пароль.