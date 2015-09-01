1 сентября за парты сели 965 тысяч белорусских школьников, из них свыше 100 тысяч – первоклассники

Новости Беларуси. 1 сентября – в День знаний – за парты сели 965 тысяч школьников, из них свыше 100 тысяч – первоклассники. В целом это почти на 20 тысяч учеников больше, чем в 2014 году. В этом учебном году свою летопись начнут и три новые школы: в Гродно, Пинске и Минске.

В Гродно одновременно с Днем знаний отмечают новоселье. На карте города в самом центре появилась еще одна школа. Заниматься ребята будут в две смены, потому что на почти 800 мест претендует больше 1600 учеников. Только первых классов здесь сформировано 15.

Андрей Базарский, ученик 1 «Г» класса средней школы № 40 Гродно:

Я много готовился, потому что мне очень нравится моя школа.

А рядом с учебными корпусами расположился целый спортивный городок. Это тренажерные залы, волейбольные площадки, теннисные корты и бассейн.

Алла Тарасевич, житель города Гродно:

Мы ее очень долго ждали, так как живем через дорогу. Это очень удобно, плюс здесь очень много спортивных комплексов: теннисный корт, хоккейная коробка.

В Гомельской области 1 сентября учебный год начали первые в области юные пограничники. Специализированный военно-патриотический класс создан на базе Новогутской средней школы. От ее порога до государственной границы Беларуси с Украиной не более полутора километров. Планируется, что помимо общеобразовательных предметов свежеиспеченных курсантов ждет усиленная физическая и огневая подготовка, изучение специальных навыков и умений, необходимых для службы на границе.

Виктория Репикова, учащаяся военно-патриотического класса Новогутской средней школы:

Быть учащимся патриотического класса значит быть верным своей родине, государству, служить, помогать, защищать. Год ждали, готовились.

Андрей Протосовицкий, заместитель начальника Гомельской пограничной группы:

Во-первых, это наши помощники. Потому что населенный пункт Новая Гута в полутора километрах от государственной границы. Плюс это наш ресурс в плане военнослужащего срочной службы, будущего военнослужащего по контракту.

Вместо учебных парт – заводские цеха, а в роли преподавателя – премьер-министр страны. Такой необычный урок экономики этим ребятам запомнится надолго.

450-тонный гигант «БелАЗ» лицеисты машиностроительного еще вчера видели лишь на картинках. Сегодня легенда белорусской промышленности перед ними как на ладони. Чем не мечта. Ведь именно «БелАЗ» ежегодно становится исполнившейся мечтой для двух сотен молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Свириденко, учащийся Минского государственного профессионального лицея № 3 машиностроения:

Огромный урок вынес для себя и перспективы на будущее. Предприятие очень понравилось. В будущем надеюсь сюда попасть работником.

«Я в рабочие пойду». Тема выездного урока как никогда актуальна, особенно на ведущем предприятии страны. Премьер-министр рассказал лицеистам о своем профессиональном пути от мастера на заводе до нынешней должности. По его словам, престижными рабочие профессии будут всегда.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Необходимо привлекать новые, молодые кадры. Готовить их, обучать. Это естественный процесс – омоложение. И, в общем-то, живая струя, которая и придаст определенный креатив, какую-то новизну, в том числе и в этих производственных процессах, в тех разработках, в которые придут молодые специалисты.

А этим будущим руководителям еще не один пуд соли нужно съесть, чтобы достичь таких же высот, как их гости. В Академии управления студентам по традиции вручают символическую зачетную книжку. В свою очередь первокурсники подписывают Этический кодекс Академии. Среди поступивших в вуз в 2015 году сильный состав – почти сотня из них обладатели золотых или серебряных медалей.

Никита Адащик, студент 1-го курса Академии управления при президенте Республики Беларусь:

Мы, наступнае пакаленне, ужо будзем кіраўнікамі і мы зможам зрабіць нашу страну яшчэ лепей.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Это сегодня не просто учебное заведение. Это та стратегия, которая выбирается государством, тот акцент, который ставится главой государства на повышение квалификации управленческих кадров именно в сфере руководства госвласти.

Если ребята в День знаний на пороге нового учебного года, то вся система образования сегодня – на пороге перемен.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Мы сейчас как раз продумываем систему по правильной организации учебного процесса. Это, например, касается и создания определенных кластеров, это присоединение к высшим учебным заведениям колледжей, ПТУ, лицеев.

А тем временем первый учебный день позади. Своими впечатлениями с известной писательницей Тамарой Лисицкой делится ее маленький сын Игорь. Искренняя улыбка ребенка говорит сама за себя. Между тем, для многодетной мамы каждый первый класс – особенный.

Тамара Лисицкая, писательница:

Старший, когда пришел после 1 сентября, с размаху бросил портфель. Упал на диван и сказал: «Ну, я все понял». Катя вернулась с толпой подружек и с тех пор подружки не выходят из нашего дома. А малыш сегодня успел порвать рубашку.

Первоклашка уже умеет читать и писать, не понаслышке знаком с таблицей умножения. С 5 лет мальчик мечтает стать космонавтом. Уверен: прежде чем бороздить звездные просторы, надо с отличием закончить школу. А к изучению сложной терминологии Игорь уже приступил.

Игорь Елфимов, сын Тамары Лисицкой:

От черной дыры можно оторваться только если набрать скорость света.