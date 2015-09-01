Андрей Кобяков провел урок для студентов столичного машиностроительного лицея на территории БелАЗа

Новости Беларуси. В первый раз на БелАЗ. В день знаний учащиеся одного из столичных машиностроительных лицеев попали на необычный урок. Он прошёл на территории промышленного гиганта, в роли преподавателя вступил глава правительства Беларуси Андрей Кобяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр рассказал ребятам о своём профессиональном пути, который начинался с работы мастером на заводе. Говорили и о повышающемся престиже рабочих специальностей. Ежегодно только на БелАЗ приходит около 200 молодых специалистов.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Необходимо привлекать новые, молодые кадры. Готовить их, обучать. Это естественный процесс – омоложение. И, в общем-то, живая струя, которая и придать определенный креатив, какую-то новизну, в том числе, и в этих производственных процессах, в тех разработках, в которые придут молодые специалисты. Потому что сплав опыта, молодости, креатива и классики – это всегда дает хороший результат.

Сейчас на БелАЗе работает около 2,5 тысяч молодых специалистов. У промышленного гиганта есть договоренности с рядом учебных заведений, которые поставляют кадры. Сегодня договорились сотрудничать и с минским профессиональным лицеем №3.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» - управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг»:

БелАЗ по-прежнему продолжает принимать молодых специалистов. Прием по этому году составляет 210 – 220 человек. Бел Азу повезло по природе, потому что все-таки в городе Жодино находится лицей, который готовит те специальности, которые нам необходимо для работы. Есть колледж, который готовит средних специалистов. Это является основным базисом пополнения специалистами нашего предприятия. Кроме этого, конечно, есть те специальности, которые сегодня не готовят наши лицей и колледж. Мы прибегаем к другим училищам, лицеям.