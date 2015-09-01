1 сентября состоялась церемония посвящения в студенты в Академии управления при Президенте

Новости Беларуси. Поздравления с Днём знаний получают и студенты. Торжества проходят во всех высших учебных заведениях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 сентября состоялась церемония посвящения в студенты и в Академии управления при Президенте. Будущим управленцам вручили символическую зачётную книжку. Первокурсники также подписали Этический кодекс студентов Академии.

Среди поступивших в вуз в этом году более 70 процентов набрали суммарный балл свыше 300. 70 первокурсников – обладатели золотой или серебряной медали по окончании школы.

Никита Адащик, студент 1-го курса Академии управления при президенте Республики Беларусь:

Когда я был ребенком, я мечтал стать правоведом. И я решил, что Академия управления – один из наилучших вариантов. А во-вторых, потому что мы, следующее поколение, мы уже будем руководителями и сможем сделать нашу страну еще лучше.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Это сегодня не просто учебное заведение. Это та стратегия, которая выбирается государством, тот акцент, который ставится главой государства на повышение квалификации управленческих кадров именно в сфере руководства госвласти – законодательной, исполнительной, людей, которые должны принимать решения на самых разных уровнях, и которые позволяют в дальнейшем комфортно работать, организовывать свой жизненный быт любому гражданину Республики Беларусь.