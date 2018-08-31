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В Минске открылся масштабный образовательный проект по профилактике ВИЧ среди молодежи

31 августа 2018 21:27
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Новости Беларуси. Об этом надо говорить: на базе Минского областного института развития образования открыли масштабный образовательный проект по профилактике ВИЧ среди молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первые обучающие семинары собрали свыше 20 человек со всей области – это педагоги, психологи и медицинские работники средних специальных заведений. Проблема распространения ВИЧ с каждым годом беспокоит все больше. Только в центральном регионе от болезни страдают свыше 3000 человек. Основной путь передачи по-прежнему половой. В группе риска и подростки, поэтому задача проекта – подготовить для каждого учебного заведения своеобразных консультантов в этой сфере.

В Минске открылся масштабный образовательный проект по профилактике ВИЧ среди молодежи-1

Дмитрий Субцельный, председатель Белорусской организации клубов ЮНЕСКО:
Они получат навыки работы с экспресс-тестами. Второе: они получат навыки консультирования, ведь проконсультировать подростка при экспресс-тесте – это сложная задача. Нужно поговорить доверительно о проблеме: для чего, какие последствия могут быть. После проводится тест, а после теста опять проводится консультирование, поэтому и называется ДКТ – дотестовое и послетестовое консультирование.

В Минске открылся масштабный образовательный проект по профилактике ВИЧ среди молодежи-4

В рамках проекта участники получили дополнительную литературу и набор экспресс-тестов, которые помогут им в дальнейшей работе с подростками. Кстати, такие тесты можно использовать самостоятельно – они уже продаются в аптеках.

# ВИЧ/СПИД # общество # Дмитрий Субцельный # Фотофакт

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