В Минске открылся масштабный образовательный проект по профилактике ВИЧ среди молодежи
Новости Беларуси. Об этом надо говорить: на базе Минского областного института развития образования открыли масштабный образовательный проект по профилактике ВИЧ среди молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Первые обучающие семинары собрали свыше 20 человек со всей области – это педагоги, психологи и медицинские работники средних специальных заведений. Проблема распространения ВИЧ с каждым годом беспокоит все больше. Только в центральном регионе от болезни страдают свыше 3000 человек. Основной путь передачи по-прежнему половой. В группе риска и подростки, поэтому задача проекта – подготовить для каждого учебного заведения своеобразных консультантов в этой сфере.
Дмитрий Субцельный, председатель Белорусской организации клубов ЮНЕСКО:
Они получат навыки работы с экспресс-тестами. Второе: они получат навыки консультирования, ведь проконсультировать подростка при экспресс-тесте – это сложная задача. Нужно поговорить доверительно о проблеме: для чего, какие последствия могут быть. После проводится тест, а после теста опять проводится консультирование, поэтому и называется ДКТ – дотестовое и послетестовое консультирование.
В рамках проекта участники получили дополнительную литературу и набор экспресс-тестов, которые помогут им в дальнейшей работе с подростками. Кстати, такие тесты можно использовать самостоятельно – они уже продаются в аптеках.