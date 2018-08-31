В Минске открылся масштабный образовательный проект по профилактике ВИЧ среди молодежи

Новости Беларуси. Об этом надо говорить: на базе Минского областного института развития образования открыли масштабный образовательный проект по профилактике ВИЧ среди молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первые обучающие семинары собрали свыше 20 человек со всей области – это педагоги, психологи и медицинские работники средних специальных заведений. Проблема распространения ВИЧ с каждым годом беспокоит все больше. Только в центральном регионе от болезни страдают свыше 3000 человек. Основной путь передачи по-прежнему половой. В группе риска и подростки, поэтому задача проекта – подготовить для каждого учебного заведения своеобразных консультантов в этой сфере.