«Ночью обвалился потолок в детской» и «3 дня не спали ни часа, бегали с тазиками»: как в Минске сняли крышу с дома перед ливнями

Дом в центре столицы по адресу улица Мясникова, 78. Располагается недалеко от вокзала, был возведён в 50-ые годы, и имеет статус историко-культурной ценности.

Жильцы памятника истории не спят по ночам, боятся за свою жизнь и утверждают: не живём, а существуем – в настоящем доме ужасов.

Ирина Гапоненко:

4 августа 2018 года, после сообщения о штормовом предупреждении в связи с ливнями в Минске, почему-то вдруг в 8 утра, в субботу начали снимать кровлю над нашими квартирами, в 9 утра 5-го августа продолжили снимать и закончили снятие кровли практически прямо перед самым ливнем.

Нам обещали за неделю полностью закрыть крышу, но чем дальше проходило время, тем больше становилось залитие. Мы более 10 раз обращались на 115.

Куда уехала крыша в выходной и кому понадобилась вся эта жесть? Жильцы терялись в догадках. Желание разобраться во всём окончательно укрепилось после того, как квартиры стали, в буквальном смысле, рушиться. Ирина Гапоненко:

В 7.20 обрушился потолок. Задали вопрос, глядя на потолок: «Неужели это упало само?»

Мы практически месяц не можем нормально спать, а последние трое суток мы не спали ни одного часа. Мы бегали с тазиками.

Злоключения минчан начались вместе с таким долгожданным капитальным ремонтом ещё в 2016 году. Вместе со старой штукатуркой на минчан посыпались проблемы, как из рога изобилия. По документам работы выполнили ещё в сентябре 2016, а на деле не завершили до сегодняшнего дня.

Результатами потока пустых обещаний делится и Лариса Кремез. В 4 утра она услышала в детской страшный грохот.

Женщина побежала на крик дочери.

Лариса Кремез:

Ночью обвалился потолок. Не объяснить, что чувствуешь. Боишься, чтобы ребёнку на голову не упало. Не знаешь, что делать дальше. Никто не работает, ничего не делают.

26 апреля 2018 года прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь (злоупотребление властью или служебными полномочиями) в отношении директора КУП «Жилищное коммунальное хозяйство №1 Московского района г. Минска». Во избежание привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности за невыполнение плана капитального ремонта жилого фонда, неисполнение условий государственного контракта на выполнение подрядных работ в сентябре 2016 года директор подписал содержащую недостоверные сведения справку о стоимости выполненных работ по капитальному ремонту кровли и фасада именно многострадального дома №78 по Мясникова. Как результат, Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску выплатило подрядной организации деньги за фактически невыполненную работу. Своими действиями руководитель причинил имущественный ущерб возглавляемому им предприятию на сумму 112 тысяч рублей, а также вред интересам жильцов дома №78. Но кто сегодня защитит интересы этой бабушки?

Минчанка:

Как шёл дождь, так прямо напрямую шёл в нашу комнату. Бегаю, выношу всё с пол-четвёртого утра.

Я так благодарна, что Вы пришли, может наладиться что-то, может, покроют крышу. Я ничего не хочу, только крышу покрыть, чтоб спокойно жить. Сама после инсульта. Хочется спокойно уже дожить. Что сегодня делать заложникам непогоды и стихийного разгильдяйства?

Дарина Гулюта, юрист:

Если наступило залитие, потребителям необходимо обратиться в эксплуатирующую организацию и получить акт о залитии, в котором будет указано, кто является виновником залития, то есть, за чей счёт будет компенсироваться причинённый ущерб. Потребитель имеет право требовать возмещения всего причинённого ущерба, который складывается из причинённых повреждений внутри квартиры, кроме того, эксплуатирующая организация обязана устранить причину залития. Потребитель имеет право требовать денежную компенсацию морального вреда. Кстати, а вот видео, как соблюдается техника безопасности на объекте.

Ни тросов, ни касок, ни страховочных поясов. Между тем, ремонт этого дома уже унёс жизнь одного рабочего. ЧП случилось 13 октября 2017 года. С высоты сорвался кровельщик. По словам медиков, травма, которую получил мужчина, оказалась не совместима с жизнью.

Один дом, признанный историко-культурной ценностью, выделенные государством деньги, 2 года ремонтных работ. Ад, в котором сейчас страдают люди. И бесконечное количество вопросов.