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1 мая белорусские школьники будут учиться

24 апреля 2020 18:46
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Новости Беларуси. 1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание учебных занятий будет составлено в соответствии с доработанным планом и учетом специфики учреждения образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 мая белорусские школьники будут учиться-1

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси. Правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить бесперебойную работу предприятий, которые организуют питание и подвоз школьников.

# Школы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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