1 мая белорусские школьники будут учиться

Новости Беларуси. 1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание учебных занятий будет составлено в соответствии с доработанным планом и учетом специфики учреждения образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание учебных занятий будет составлено в соответствии с доработанным планом и учетом специфики учреждения образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий указ подписал Президент Беларуси. Правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить бесперебойную работу предприятий, которые организуют питание и подвоз школьников.