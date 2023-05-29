1 июня – День защиты детей. Почему праздник отмечают именно в эту дату и какие мероприятия пройдут в Минске?

Что бы в нашей жизни ни происходило, мы то и дело любим возвращаться в детство. Средств, кстати, для этого масса. Воспоминания, пролистывание фотоальбомов, где сам на себя не похож. Родители, конечно, поймут, что почувствовать иметь взрослого ребенка просто невозможно. Они наш главный двигатель, им и посвящена наша жизнь. Но один день в году – даже на законодательном уровне. 1 июня в нашей стране проходит День защиты детей. О нем поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Еленой Войтехович, главным специалистом управления социально, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования. Юрий Царев, ведущий:

День защиты детей, по вашему, – это все-таки возможность поднять какие-то социальные вопросы или это просто праздник?

Елена Войтехович, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Безусловно, 1 июня – это праздник. Это праздник, когда у детей начинаются каникулы, самые длинные в году. Это возможность провести время с семьей, порадовать детей подарками. Но в то же время цель этого праздника – поднять важные вопросы, которые касаются защиты детей. Юлия Самусенко, ведущая:

Как в нашей стране готовятся к этому дню? Елена Войтехович:

К 1 июня готовится вся страна. Праздничные мероприятия пройдут и в учреждениях образования. Понятно, что занятия закончились немножко раньше. Тем не менее праздничные мероприятия, посвященные этому дню, будут проходить повсеместно, начиная от дошкольных учреждений и во всех школах. Почему День защиты детей отмечают именно 1 июня?

Юрий Царев:

Почему именно 1 июня? Казалось бы, летние каникулы начинаются и в то же время День защиты детей. Это как-то совпало или дата имеет символическое значение? Елена Войтехович:

Международный день защиты детей – это один из старейших международных праздников. Существуют различные версии, как же он появился. Встречается информация о том, что впервые уже в 1925 году поднимался вопрос о необходимости такого праздника. Самая достоверная информация – это то, что в 1949 году на заседании Международной демократической федерации женщин был поднят вопрос, обусловленный последствиями Второй мировой войны. Остро стоял вопрос рождаемости и защиты прав детей. Тогда была выдвинута инициатива о необходимости такого праздника. Впоследствии она была поддержана ООН. И уже с 1950 года этот праздник отмечается более чем в 30 странах. Есть отличие: не везде это 1 июня. В некоторых странах это 20 ноября. Это приурочено к дате, когда была принята Конвенция о правах детей. В нашей стране, мне кажется, что 1 июня – дата символичная именно потому, что она приурочена к началу детских каникул. Юрий Царев:

Помните «Приключения Электроника»? Рыжиков: у меня сегодня праздник, каникулы начались! И вот как раз все совпадает. Какие акции и мероприятия подготовили ко Дню защиты детей в Беларуси?

Елена Войтехович:

Да, это один из моментов положительных, поднимающих настроение детям. Они в предвкушении длительного отдыха. Это и начало оздоровительной кампании. Детские оздоровительные лагеря начинают свою работу. В этот день повсеместно будет много мероприятий по всей стране. Они охватят как городские парки, например, в каждом районе Минска. Поэтому родителям нужно следить за афишами, новостями. Даже можно просмотреть сайты районных управлений по образованию, чтобы владеть информацией заранее, где будут праздничные мероприятия. Юрий Царев:

Давайте назовем наиболее яркие.

Елена Войтехович:

Уже традиционным в нашей стране стал республиканский праздник для детей, посвященный Международному дню защиты детей. Его гостями становятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Также это дети, достигшие успехов в учебе, спорте и творчестве. Данный праздник будет проходить в Минске 1 июня. Программа праздника весьма насыщенная, с различными активностями для детей. Кроме развлекательных мероприятий (концерта, мастер-классов, квестов) для детей будет проведена диалоговая площадка с членами Национальной комиссии по правам ребенка. Хотелось бы подчеркнуть, что проведение республиканского праздника является одним из мероприятий Национального плана по улучшению положения детей и защиты их прав. Это основной программный документ, который определяет направление защиты прав детей. Он реализуется поэтапно в нашей стране уже с 1995 года. Традиционно Министерством по чрезвычайным ситуациям проводится акция, посвященная 1 июня. Это акция «Не оставляйте детей одних!» Также Министерство внутренних дел проводит акцию «КиберДети», которая направлена на профилактику преступлений и правонарушений в сети Интернет, интернет-безопасности. Чего не хватает современным детям?