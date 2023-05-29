Почему новичкам лучше кататься на обычных самокатах, а не электро-? Спросили у тренера по трюкам
В самые лучшие летние дни Минск по количеству поездок на арендованных электросамокатах обгоняет даже Москву, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. К слову, в отдельных регионах России уже появились запреты на свободную парковку таких транспортных средств. А в Париже запретили весь сервис. В Великобритании можно кататься только по частным землям и то с водительскими правами специальной категории. Но это только для самокатов с приставкой электро-.
Для их обычных двухколесных собратьев открыты, как говорится, все пути-дороги. А еще обычные самокаты удобнее использовать для спортивного катания – трюки и прыжки можно делать без оглядки на вес и электромотор с батареей. Да и профессионалы советуют новичкам оттачивать баланс и координацию на обычных моделях.
Никита Рысаков, тренер по трюковому самокату и скейтборду:
Наверное, лучше стать на трюковой самокат, чем становиться на электро-. Потому что электрический самокат опасный, а трюковой взял, сам оттолкнулся, сам контролируешь его.
Сейчас каждый, кто садится или встает за руль такого транспорта, делает все на свой страх и риск. Единственное, что может обезопасить, – это подходить к покатушкам с головой. А пешеходам не стоит забывать, что среди нас есть и те, кто предпочитает передвигаться на двух колесах, а не ногах. Ведь каждый из нас хоть иногда меняет гулкий звук шагов на жужжание покрышек.
Читайте также:
«Передвигаться вдвоем на самокате небезопасно». Как с нашурением борются кикшеринги?
«Они должны быть в доступе для людей 18 плюс». Что раздражает минчан в самокатчиках?
Максимальная скорость – 25 км/ч. В ГАИ напоминают правила пользования средствами персональной мобильности