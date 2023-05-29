Почему новичкам лучше кататься на обычных самокатах, а не электро-? Спросили у тренера по трюкам

В самые лучшие летние дни Минск по количеству поездок на арендованных электросамокатах обгоняет даже Москву, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. К слову, в отдельных регионах России уже появились запреты на свободную парковку таких транспортных средств. А в Париже запретили весь сервис. В Великобритании можно кататься только по частным землям и то с водительскими правами специальной категории. Но это только для самокатов с приставкой электро-.

Для их обычных двухколесных собратьев открыты, как говорится, все пути-дороги. А еще обычные самокаты удобнее использовать для спортивного катания – трюки и прыжки можно делать без оглядки на вес и электромотор с батареей. Да и профессионалы советуют новичкам оттачивать баланс и координацию на обычных моделях.