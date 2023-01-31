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Где в Минской области можно покататься на лыжах и коньках? Есть настоящая Мекка зимнего спорта

31 января 2023 13:18
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Новости Беларуси. Несмотря на переменчивую погоду, в Минской области отдых на свежем воздухе бьет все рекорды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Желающих покататься на коньках, лыжах не становится меньше. И условия для этого есть.  

Где в Минской области можно покататься на лыжах и коньках? Есть настоящая Мекка зимнего спорта-1

Работает около 20 катков, действуют 34 лыжные трассы. Практически на каждой локации есть пункты проката инвентаря. Только в Логойском районе несколько спортивно-оздоровительных комплексов.  

Где в Минской области можно покататься на лыжах и коньках? Есть настоящая Мекка зимнего спорта-4

Здесь созданы все возможности для тренировок, соревнований. В том числе по лыжным гонкам и биатлону: лыжероллерные трассы и стрельбища.  

Где в Минской области можно покататься на лыжах и коньках? Есть настоящая Мекка зимнего спорта-7

Андрей Яковлев, начальник отдела СОК «Олимпийский»:  
Исторически сложилось так, что Логойский район стал Меккой по зимним видам спорта. И одним из мест, где можно прекрасно отдохнуть, потренироваться как в зимний, так и в летний период является спортивно-оздоровительная база «Заячья поляна». Все большую популярность приобретает проведение любительских соревнований среди организаций, различных учреждений по лыжным гонкам.  

Где в Минской области можно покататься на лыжах и коньках? Есть настоящая Мекка зимнего спорта-10

А недавно здесь прошел районный этап «Снежного снайпера». Борьба была яркая. В результате 12 лучших спортсменов представят Логойский район на областных соревнованиях уже в начале февраля.  

Где в Минской области можно покататься на лыжах и коньках? Есть настоящая Мекка зимнего спорта-13

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# Государственная политика в области спорта # общество # Андрей Яковлев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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