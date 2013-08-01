1 августа участники студенческого движения отмечают День студенческих отрядов

Новости Беларуси. Стройплощадка вместо каникул. День студенческих отрядов отмечают участники популярного молодежного движения, которое, к слову, в этом году перешагнуло полувековой рубеж.

Каждое лето тысячи ребят осваивают новые профессии. Юноши и девушки примеряют роль пионервожатых, помогают аграриям, возводят здания. Один из таких отрядов трудится в Студенческой деревне.

О легендарных стройотрядах они когда-то слышали от родителей. Сейчас они сами – первопроходцы. Уникальный отряд со статусом «международный» объединил ребят из Беларуси, России и Украины.

Денис Глушак, участник сводного белорусско-российско-украинского строительного отряда (Украина):

Нам предложили интересный такой проект – это поучаствовать в международном строительном отряде. У нас в Украине, к сожалению, пока еще нет такого опыта, поэтому мы приехали почерпнуть у БРСМ. Это очень интересно и полезно и для молодежи, и для всех. Есть возможность заработать, во-первых, получить какой-то опыт, получить какую-то даже профессию, профессиональные навыки.

В составе трудовой дружины 40 человек. Работают ребята сразу над двумя общежитиями в Студенческой деревне. Пять дней в неделю, по восемь часов. Далеко до площадки ходить не приходится: бойцов расселили в уже построенных корпусах. Остается время и на знакомство с Минском.

Виталий Мальцев, участник сводного белорусско-российско-украинского строительного отряда (Российская Федерация):

Нам очень нравится этот город. Мы приехали и буквально влюбились в него. Огромные проспекты, минимум рекламы, то есть приятно ходить, гулять, чувствуешь себя, как в парке каком-то. Город-сад. Приятно строить, работать именно на созидательный труд, который приносит нам удовольствие, потому что мы знаем, что после нас останутся такие же общежития, в которым мы сейчас живем, отличные.

Виталий Булов, студент из Минска, попал в стройотряд впервые и, что называется, «в десяточку»: приехал за опытом и как бонус приобрел новых друзей.

Виталий Булов, участник сводного белорусско-российско-украинского строительного отряда (Беларусь):

С ребятами сразу нашли общий язык, познакомились в первый же день, и все, начали дружить.

Их трудовой семестр подходит к концу. Сегодня с ребятами встретился Игорь Карпенко. Заместитель председателя Мингорисполкома и сам вспомнил студенческие годы.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Я был активным участником. Я возил отряды в Нижневартовск, в Молдову, в Ставропольский край. Работали мы в Минской области. Конечно, студенческие отряды, их география позволяли знакомиться с той большой страной, в которой мы жили. Это новые знакомства, это новые друзья, это такое интересное молодежное общение.

Студенческое движение в Беларуси в 2013 году отмечает полувековой юбилей. Казалось бы, со времен БАМа изменилось многое, но только не особая романтика, которая и по сей день привлекает тысячи молодых людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.