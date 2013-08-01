В Беларуси 1 августа начался переход на цифровое телевидение: первыми от аналогового ТВ отказались Осиповичи

Новости Беларуси. В Беларуси начался переход на цифровое телевидение. Первыми от аналогового ТВ 1 августа отказались Осиповичи. До середины 2015 года его отключат и в других регионах страны.

Причём для приёма сигнала не нужно покупать новый телевизор. Достаточно приобрести приставку. Она стоит от 300 тысяч рублей. При продаже тюнеров, как заявили ранее в Министерстве торговли, предусмотрены скидки и рассрочка.

Госпрограмма внедрения цифрового телевидения в республике реализуется уже несколько лет. К этому дню территория, на которой проживает более 96% населения, уже охвачена цифровым вещанием. Чтобы обеспечивать зону уверенного приёма сигнала на большей территории, необходимо вводить много передающих станций. В 2013 году таковых появится 13. До 2015 появится ещё 23 станции.

Абоненты кабельного телевидения, в принципе, не заметят перехода на «цифру». Даже если у них старые телевизионные приёмники, эфирные программы они смогут смотреть в полном объёме.

О подключении к цифровому вещанию в Беларуси позаботились заранее. В торговой сети отечественные передатчики – в свободной продаже. От аналогового телевидения Осиповичский район отказался первым в стране. Еще вчера все каналы вещали в старом формате, а сегодня утром телевидение стало цифровым.

Наталья Литвинова, начальник Осиповичского цеха Белорусского радиотелевизионного передающего центра:

Вот у нас цифровой передатчик, который дает в эфир 8 программ высокого качества. Это позволяет нам на одной частоте смотреть 8 каналов. и имеется возможность подключения других цифровых программ.

Дмитрий Шедко, заместитель министра информации Республики Беларусь:

В этом году у нас планируется первые несколько районов в разных областях, в следующем этих районов будет больше. Но в целом, задача стоит такая: к июлю 2015 года цифровое телевидение уже должно массово присутствовать по всей стране, для того чтобы финальное отключение, как того требуют международные обязательства Беларуси, прошло для людей не замеченным.

Уже в октябре любимые новости и телепередачи в цифровом качестве смогут увидеть Бобруйск и Жлобин, в ноябре – Костюковичи. Полный переход от аналогового ТВ завершится к 2015 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.