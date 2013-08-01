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В Аргентине машинисты во время движения читают, говорят по телефону и даже спят

01 августа 2013 06:27
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Новости Аргентины. В Аргентине машинисты во время движения читают, говорят по телефону и даже спят. Многочисленные нарушения зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в кабинах пригородных поездов в июне после железнодорожной аварии.

Тех, кого «поймали на горячем» от работы отстранят. А вот что делать со скрытными сотрудниками, которые завешивали камеры одеждой, пока не решили. Во всяком случае после проверки контроль над машинистами в стране усилят. Их ждет регулярное тестирование на алкоголь, внимание и чрезмерную сонливость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Пригородные поезда

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