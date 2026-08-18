В Восточной Европе идет настоящая зерновая война – Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Не все страны имеют водные ресурсы, свободные поля, технику, рабочую силу, ГСМ, чтобы обеспечить себя зерном. К этому добавилась аномальная жара в ЕС, блокады Черноморского коридора, атаки на порты, захваты зерновозов и бунт европейских фермеров. В Восточной Европе идет настоящая зерновая война.

Почему она не затронет Беларусь, расскажем в «Занимательной политологии».

300 лет назад европейские пираты грабили не только корабли с золотом, но и суда с продовольствием. И Европа вернулась к тому, с чего начинала. Нынешняя форма пиратства – это конфискация зерновозов, которые якобы отгружали зерно из Крыма и новых территорий. На днях такое решение принял Верховный Суд Швеции. В марте они задержали зерновоз, который шел из Марокко в Санкт-Петербург под флагом Гвинеи. А теперь он конфискован, хотя не было никаких оснований его задерживать, кроме жалоб от Украины.

Тем самым в разгар уборочной создан прецедент, который повлияет на ожидаемые цены. Потому что теперь любые сухогрузы, которые заходили в российские порты, могут быть захвачены странами НАТО. Это отражается на стоимости фрахтов и страховок зерна. В итоге с зерном получилась ситуация, как с нефтью: цена на мировом рынке растет, но России не дают на ней заработать.

Чтобы добраться до крупных западных бирж и перепродать товар, его надо с большими рисками вывозить. Так что зерновая война с двух сторон ведется против логистики. В случае Украины был полностью остановлен экспорт по морю, а это главная артерия, по которой зерно попадало в Евросоюз. Зерновые терминалы в Одессе были разрушены в ответ на терроризм, атаки гражданских российских судов в Азовском и Черном морях.

Но, видимо, руководство Украины не думало о последствиях, когда отдавало приказы взрывать ничем не защищенные сухогрузы. У Киева, правда, осталась перевозка по суше, но если зерно едет по железной дороге, стоимость перевозки за километр растет примерно в 3-4 раза. По грубой оценке, перевозка морем стоит 25 долларов за тонну на километр, а железная дорога будет стоить 100.