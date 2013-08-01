В Стародорожском районе Минской области открылась социальная прачечная

Новости Беларуси. В Стародорожском территориальном центре социального обслуживания населения открылась социальная прачечная. Новую услугу предлагают всем желающим. Особенно здесь ждут малообеспеченных пенсионеров, инвалидов, а также многодетные семьи. Воспользоваться социальной прачечной они смогут со скидкой.

В небольшой комнате есть всё необходимое – стиральная машина и утюг. Тем, кто по состоянию здоровья не может выйти из дома, помогут социальные работники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лина Андреева, заведующая отделением срочного соцобслуживания Стародорожского территориального центра социального обслуживания населения:

Мы думаем, что наша услуга будет востребована. Нам будут помогать социальные работники, и не носить в центральную прачечную стирать бельё, а к нам. У нас немножко дешевле. И мы будем обслуживать свои категории сами.