Прямой эфир

В Стародорожском районе Минской области открылась социальная прачечная

01 августа 2013 15:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Стародорожском территориальном центре социального обслуживания населения открылась социальная прачечная. Новую услугу предлагают всем желающим. Особенно здесь ждут малообеспеченных пенсионеров, инвалидов, а также многодетные семьи. Воспользоваться социальной прачечной они смогут со скидкой.

В небольшой комнате есть всё необходимое – стиральная машина и утюг. Тем, кто по состоянию здоровья не может выйти из дома, помогут социальные работники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лина Андреева, заведующая отделением срочного соцобслуживания Стародорожского территориального центра социального обслуживания населения:
Мы думаем, что наша услуга будет востребована. Нам будут помогать социальные работники, и не носить в центральную прачечную стирать бельё, а к нам. У нас немножко дешевле. И мы будем обслуживать свои категории сами.

# общество # Социальная инфраструктура # Лина Андреева # Стародорожский территориальный центр социального обслуживания населения

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси 1 августа начался переход на цифровое телевидение: первыми от аналогового ТВ отказались Осиповичи
01 августа 2013 07:23

В Беларуси 1 августа начался переход на цифровое телевидение: первыми от аналогового ТВ отказались Осиповичи

В Аргентине машинисты во время движения читают, говорят по телефону и даже спят
01 августа 2013 06:27

В Аргентине машинисты во время движения читают, говорят по телефону и даже спят

Минчанин, исцелившийся от рака, пожертвовал 17 миллионов на алтарь в костеле
31 июля 2013 16:09

Минчанин, исцелившийся от рака, пожертвовал 17 миллионов на алтарь в костеле