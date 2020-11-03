Жилище будущего. В Институте ЖКХ НАН работают над концепцией «умного» дома

Новости Беларуси. Научно-технический прогресс в ЖКХ или чем ученые могут помочь коммунальщикам? В Минске прошел большой международный форум, его организовали Национальная академия наук и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. Эксперты обсудили новые тенденции в отрасли и внедрение перспективных технологий. Когда же каждый столичный дом станет «умным», рассказал гость программы «Большой город» Вадим Китиков, директор Института ЖКХ Национальной академии наук, доктор технических наук. Илона Волынец, ведущая:

Институт ЖКХ НАН Беларуси вообще очень молодой. Вам всего лишь два годика. Изначально, насколько я знаю, на этапе создания планировалось, что он будет обеспечивать научное и инновационное сопровождение в сфере ЖКХ. Так вот получилось ли сработаться ученым и коммунальщикам?

Вадим Китиков, директор Института ЖКХ Национальной академии наук, доктор технических наук:

Конечно, наверное, рано еще говорить о том, что это состоялось, но есть факты, которые свидетельствуют, что мы уже на пути, у нас это практически получилось. Мы волновались, конечно, как нас примет среда профессиональная. Мы думали, наверное, что этот процесс затянется как-то на достаточно длительный период. Но, к нашему большому удовольствию, получилось так, что наши ученые, наши идеи как-то довольно быстро адаптировались, ассимилировались. Вот в эту самую профессиональную среду жилищно-коммунального хозяйства. У нас появился контакт, мы уже берем идеи, которые можем апробировать вместе с коммунальщиками, к нам приходят с предложениями, нас знают уже как своих. Это очень приятно. Илона Волынец:

Теперь давайте уже конкретно про те самые идеи. Знаю, что ваши ученые работали, например, над концепцией «умный» дом. Расскажите, на каком этапе это все и в чем смысл?

Вадим Китиков:

Я хочу сразу оговориться или сказать свое мнение, что вот выражение «умный» дом – это очень простое, наверное, в обиходе, но оно недостаточно точно, на мой взгляд, отражает, характеризует жилище будущего. А именно мы ведем речь о жилище будущего. Наверное, для умного дома в этом понимании больше характерна информационная составляющая. Вот так называемое информатизированное жилище, которые понимают. Но и, действительно, информационные технологии сегодня являются драйвером и других технологий, процессов. В этом смысле мы начали работу над методологией «умного» дома или жилища будущего. Была задача определить, какие же процессы, в том числе цифровые, необходимые и достаточные будут в этом жилище. Но мы сразу же вместе с коммунальщиками и с теми, кто эксплуатирует жилье, с Министерством жилищно-коммунального хозяйства договорились, что критерии будут шире. Это не только информатизированное жилье. Но и такие критерии, как экологическая состоятельность этого жилья, это и комфортность, это и энергетическая эффективность. И вот эти все составляющие, на наш взгляд, вместе с информационной будут характеризовать «умный дом», а не только вот отдельно взятые какие-то «умные» вещи. «Ленимся сортировать мусор». Как в Беларуси используют вторичные ресурсы

Илона Волынец:

Хорошо, а «умный» дом – какой? Как в фильмах, когда человек заходит в квартиру, разговаривает с роботом, и он выполняет все его команды?

Вадим Китиков:

«Умный» дом – это дом и жилище будущего, в котором нам, во-первых, комфортно, экологично, в котором мы чувствуем себя в безопасности. Безопасность – это одна из важнейших составляющих жилища будущего. И, конечно же, он содержит «умные» вещи. Это и информатизированное жилище, не только «умные» вещи, но и приборы, которые имеют коммуникацию, связь с «умным» городом. Илона Волынец:

Давайте немного помечтаем. Большинство столичных домов, квартир, когда уже станут «умными»?