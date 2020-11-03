«Ленимся сортировать мусор». Как в Беларуси используют вторичные ресурсы

Новости Беларуси. Научно-технический прогресс в ЖКХ или чем ученые могут помочь коммунальщикам? В Минске прошел большой международный форум, его организовали Национальная академия наук и Министерство жилищно-коммунального хозяйства нашей страны. Эксперты обсудили новые тенденции в отрасли и внедрение перспективных технологий, говорили о модернизации технологии водоснабжения, альтернативных источниках энергии, использовании вторсырья. Гость программы « Большой город » – Вадим Китиков, директор Института ЖКХ Национальной академии наук, доктор технических наук. Он рассказал, как в Беларуси используют вторичные ресурсы.

Илона Волынец, ведущая: Еще одно направление вашей работы – это эффективность использования вторичных ресурсов. Возможно, мы, белорусы, несколько медленно движемся в этом направлении, но какие есть у вас предложения?

Вадим Китиков, директор Института ЖКХ Национальной академии наук, доктор технических наук:

Во-первых, я бы не сказал, что Республика Беларусь медленно движется. Я сейчас назову несколько цифр. Если десять лет назад мы практически все твердые коммунальные отходы захоранивали, то сегодня мы 20 и чуть больше процентов не захораниваем. Это значит, что эти отходы уже работают в доходы. То есть это та часть твердых коммунальных отходов, которая не попадает на захоронение со всеми вытекающими последствиями: и экологическими, и потерями каких-то дополнительных затрат на это. Задача стоит к 2025 году – 50 процентов. И задача стоит к 2035 выйти уже на уровень передовых стран в этом, а это, например, Германия, Швеция, которые перерабатывают близко к 100 процентам.

Жилище будущего. В Институте ЖКХ НАН работают над концепцией «умного» дома

Илона Волынец:

Что нам для этого нужно? Во-первых, надо начать с того, что мы все слегка ленимся сортировать мусор.