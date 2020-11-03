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«Ленимся сортировать мусор». Как в Беларуси используют вторичные ресурсы

03 ноября 2020 14:12
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Новости Беларуси. Научно-технический прогресс в ЖКХ или чем ученые могут помочь коммунальщикам? В Минске прошел большой международный форум, его организовали Национальная академия наук и Министерство жилищно-коммунального хозяйства нашей страны. Эксперты обсудили новые тенденции в отрасли и внедрение перспективных технологий, говорили о модернизации технологии водоснабжения, альтернативных источниках энергии, использовании вторсырья. Гость программы «Большой город» – Вадим Китиков, директор Института ЖКХ Национальной академии наук, доктор технических наук. Он рассказал, как в Беларуси используют вторичные ресурсы.

«Ленимся сортировать мусор». Как в Беларуси используют вторичные ресурсы -1

Илона Волынец, ведущая:
Еще одно направление вашей работы – это эффективность использования вторичных ресурсов. Возможно, мы, белорусы, несколько медленно движемся в этом направлении, но какие есть у вас предложения?

«Ленимся сортировать мусор». Как в Беларуси используют вторичные ресурсы -4

Вадим Китиков, директор Института ЖКХ Национальной академии наук, доктор технических наук:
Во-первых, я бы не сказал, что Республика Беларусь медленно движется. Я сейчас назову несколько цифр. Если десять лет назад мы практически все твердые коммунальные отходы захоранивали, то сегодня мы 20 и чуть больше процентов не захораниваем. Это значит, что эти отходы уже работают в доходы. То есть это та часть твердых коммунальных отходов, которая не попадает на захоронение со всеми вытекающими последствиями: и экологическими, и потерями каких-то дополнительных затрат на это. Задача стоит к 2025 году – 50 процентов. И задача стоит к 2035 выйти уже на уровень передовых стран в этом, а это, например, Германия, Швеция, которые перерабатывают близко к 100 процентам.

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Илона Волынец:
Что нам для этого нужно? Во-первых, надо начать с того, что мы все слегка ленимся сортировать мусор.

«Ленимся сортировать мусор». Как в Беларуси используют вторичные ресурсы -7

Вадим Китиков:
Мы все вместе должны повышать свой уровень сознательности. Это и для взрослых, и для детей. Кстати, говорят, что дети гораздо быстрее нас обучат, если мы в школе им поставим, как должно быть в части сбора и сортировки мусора. Они нас быстрее научат этому, поэтому вот этот важный момент – зарубежный опыт, который надо использовать. Начинать со школы, с детского сада. И этим занимается Министерство жилищно-коммунального хозяйства, оператор вторичных материальных ресурсов.

# Институт НАН Беларуси # Наука # Илона Волынец # Вадим Китиков # Фотофакт

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