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«Наши сорта наиболее вкусные, им нет равных». Специалист по картофелеводству рассказала интересные факты о сортах картофеля

21 октября 2020 10:59
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Новости Беларуси. Селекция картофеля – настоящее творчество, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. И имена белорусских сортов тому подтверждение: Зорачка, Лель, Палац, Рагнеда, Маг. Есть даже мой тезка – Янка, и тезка нашей собеседницы.

«Наши сорта наиболее вкусные, им нет равных». Специалист по картофелеводству рассказала интересные факты о сортах картофеля-1

Яна Шипко, корреспондент:
Мне всегда интересно было, как вы даете названия картофельным сортам? Такие интересные встречаются: Мастак, Манифест, Юлия. Это в Вашу честь?

«Наши сорта наиболее вкусные, им нет равных». Специалист по картофелеводству рассказала интересные факты о сортах картофеля-4

Юлия Гунько, заведующая отделом научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству:
Я работаю с ранней группой, это сорт группы ранней спелости. Не в мою честь, а от того, что это ранний сорт, он уже в начале июля дает урожай, Юлия и июль созвучны. Название придумывает селекционер, а утверждают на ученом совете.

Он единственный, в своём роде, в Беларуси. Посмотрите, какие экспонаты есть в музее картофеля

«Наши сорта наиболее вкусные, им нет равных». Специалист по картофелеводству рассказала интересные факты о сортах картофеля-7

Перед нами – новинки белорусской картофельной селекции. Ученые НПЦ в Самохваловичах, что в 20 километрах от Минска, над выведением каждого нового сорта трудятся десяток лет.

«Наши сорта наиболее вкусные, им нет равных». Специалист по картофелеводству рассказала интересные факты о сортах картофеля-10

Юлия Гунько:
Здесь представлены сорта, которые популярны, которые проходят государственное сортиспытание, и те, которые уже прошли и внесены недавно в реестр. Они отличаются цветом кожуры, группой спелости, вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням, пригодностью к переработке.

«Наши сорта наиболее вкусные, им нет равных». Специалист по картофелеводству рассказала интересные факты о сортах картофеля-13

Сейчас в национальном реестре – 51 сорт белорусской селекции. По вкусовым качествам наша «Зорачка» легко заменит немецкую «Королеву Анну». Так что, любят белорусскую бульбу даже на Сахалине.  

«Наши сорта наиболее вкусные, им нет равных». Специалист по картофелеводству рассказала интересные факты о сортах картофеля-16

Юлия Гунько:
Мы рекомендуем высаживать не один сорт, а три различных групп спелости, потому что урожайность картофеля зависит в том числе от погодных условий. Если в период клубнеобразования и накопления урожая была засуха, в период, когда ранние накапливают, то у среднеспелых – попозже, могут пойти дожди, и будет лучше урожай.

«Наши сорта наиболее вкусные, им нет равных». Специалист по картофелеводству рассказала интересные факты о сортах картофеля-19

И, несмотря на то, что любимы до сих пор сорта, выведенные десять и 20 лет назад, селекционеры советуют присматриваться к новинкам. Они более устойчивы к болезням, вредителям и погодным капризам.

Юлия Гунько:
Наши сорта наиболее приспособлены к нашим условиям, наши сорта наиболее вкусные. По вкусовым качествам им нет равных, почему нас и называют бульбашами, мы же сами кушаем свою картошку.

Из печки вкуснее. Как приготовить настоящую деревенскую бульбу в чугунке (смотреть здесь).

# Сельское хозяйство # Наука # Юлия Гунько # Яна Шипко # Фотофакт

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