«Наши сорта наиболее вкусные, им нет равных». Специалист по картофелеводству рассказала интересные факты о сортах картофеля

Новости Беларуси. Селекция картофеля – настоящее творчество, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. И имена белорусских сортов тому подтверждение: Зорачка, Лель, Палац, Рагнеда, Маг. Есть даже мой тезка – Янка, и тезка нашей собеседницы.
Новости Беларуси. Селекция картофеля – настоящее творчество, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. И имена белорусских сортов тому подтверждение: Зорачка, Лель, Палац, Рагнеда, Маг. Есть даже мой тезка – Янка, и тезка нашей собеседницы.
Яна Шипко, корреспондент:
Мне всегда интересно было, как вы даете названия картофельным сортам? Такие интересные встречаются: Мастак, Манифест, Юлия. Это в Вашу честь?
Юлия Гунько, заведующая отделом научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству:
Я работаю с ранней группой, это сорт группы ранней спелости. Не в мою честь, а от того, что это ранний сорт, он уже в начале июля дает урожай, Юлия и июль созвучны. Название придумывает селекционер, а утверждают на ученом совете.
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Перед нами – новинки белорусской картофельной селекции. Ученые НПЦ в Самохваловичах, что в 20 километрах от Минска, над выведением каждого нового сорта трудятся десяток лет.
Юлия Гунько:
Здесь представлены сорта, которые популярны, которые проходят государственное сортиспытание, и те, которые уже прошли и внесены недавно в реестр. Они отличаются цветом кожуры, группой спелости, вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням, пригодностью к переработке.
Сейчас в национальном реестре – 51 сорт белорусской селекции. По вкусовым качествам наша «Зорачка» легко заменит немецкую «Королеву Анну». Так что, любят белорусскую бульбу даже на Сахалине.
Юлия Гунько:
Мы рекомендуем высаживать не один сорт, а три различных групп спелости, потому что урожайность картофеля зависит в том числе от погодных условий. Если в период клубнеобразования и накопления урожая была засуха, в период, когда ранние накапливают, то у среднеспелых – попозже, могут пойти дожди, и будет лучше урожай.
И, несмотря на то, что любимы до сих пор сорта, выведенные десять и 20 лет назад, селекционеры советуют присматриваться к новинкам. Они более устойчивы к болезням, вредителям и погодным капризам.
Юлия Гунько:
Наши сорта наиболее приспособлены к нашим условиям, наши сорта наиболее вкусные. По вкусовым качествам им нет равных, почему нас и называют бульбашами, мы же сами кушаем свою картошку.
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