9-классник изобрёл робота-сортировщика. Показываем, как он работает

Сегодня на юбилейной XXV Международной выставке «Тибо – 2018» впервые за всю историю форума свои стартапы на конкурсе «Tibo Junior StartUp» представит молодёжь. Победители конкурса «100 идей для Беларуси» представят на форуме десять авторских разработок в сфере информационно-коммуникационных технологий.