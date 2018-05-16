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9-классник изобрёл робота-сортировщика. Показываем, как он работает

16 мая 2018 08:26
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Сегодня на юбилейной XXV Международной выставке «Тибо – 2018» впервые за всю историю форума свои стартапы на конкурсе «Tibo Junior StartUp» представит молодёжь. Победители конкурса «100 идей для Беларуси» представят на форуме десять авторских разработок в сфере информационно-коммуникационных технологий.

9-классник изобрёл робота-сортировщика. Показываем, как он работает-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – инженер 1-ой категории сектора информационных технологий  Учебного центра «Витебскэнерго» – Дмитрий Ворохобко и его коллега, соразработчик, ведущий инженер отдела информационных сетей филиала «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго» – Андрей Скоринкин, а также учащийся  9 «А» класса 69-ой столичной средней школы – Илья Маркевич

9-классник изобрёл робота-сортировщика. Показываем, как он работает-4

Как работает робот-сортировщик? Как появилась идея создания такого изобретения? Чем полезен проект «Дистанционное обучение персонала»? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# It-технологии # Наука # Дмитрий Ворохобко # Андрей Скоринкин # Илья Маркевич # Фотофакт

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