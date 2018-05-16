9-классник изобрёл робота-сортировщика. Показываем, как он работает
Сегодня на юбилейной XXV Международной выставке «Тибо – 2018» впервые за всю историю форума свои стартапы на конкурсе «Tibo Junior StartUp» представит молодёжь. Победители конкурса «100 идей для Беларуси» представят на форуме десять авторских разработок в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – инженер 1-ой категории сектора информационных технологий Учебного центра «Витебскэнерго» – Дмитрий Ворохобко и его коллега, соразработчик, ведущий инженер отдела информационных сетей филиала «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго» – Андрей Скоринкин, а также учащийся 9 «А» класса 69-ой столичной средней школы – Илья Маркевич.
Как работает робот-сортировщик? Как появилась идея создания такого изобретения? Чем полезен проект «Дистанционное обучение персонала»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.