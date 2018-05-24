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Школьник из Беларуси поборется за $100 000 на Imagine Cup 2018 в США: в чём идея его изобретения?

24 мая 2018 09:02
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В прошлую субботу в Минске состоялся региональный финал международного технологического конкурса Imagine Cup 2018. Свои проекты представляли 12 команд из шести стран (Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Грузии и Украины). Победителем стала команда из Беларуси «SlutskTeam». И именно она представит нашу страну на международном финале конкурса в Сиэтле и поборется за главный приз – 100 тысяч долларов.  

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ученик средней школы № 11 Слуцка, представитель команды «SlutskTeam» – Ян Шляхов.

Школьник из Беларуси поборется за $100 000 на Imagine Cup 2018 в США: в чём идея его изобретения?-1

В чем специфика международного технологического конкурса Imagine Cup 2018? В чем идея разработки Яна Шляхова? Как работает изобретение?

В чем его польза? Узнаете, посмотрите видеоматериал. 

# It-технологии # Наука # Ян Шляхов # Фотофакт

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