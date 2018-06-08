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10-я белорусская антарктическая экспедиция: итоги подводим с нашими полярниками

08 июня 2018 12:33
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель Белорусской антарктической экспедиции, заместитель начальника Центра полярных исследований – Алексей Гайдашов и научный сотрудник, инженер, геофизик  – Павел Шаблыко

10-я белорусская антарктическая экспедиция: итоги подводим с нашими полярниками -1

Как продвинулась белорусская экспедиция? С какими результатами пришли к 2018 году? Какие появились открытия? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Наука # Наука # Алексей Гайдашов # Павел Шаблыко # Фотофакт

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