10-я белорусская антарктическая экспедиция: итоги подводим с нашими полярниками

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель Белорусской антарктической экспедиции, заместитель начальника Центра полярных исследований – Алексей Гайдашов и научный сотрудник, инженер, геофизик – Павел Шаблыко.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель Белорусской антарктической экспедиции, заместитель начальника Центра полярных исследований – Алексей Гайдашов и научный сотрудник, инженер, геофизик – Павел Шаблыко.
Как продвинулась белорусская экспедиция? С какими результатами пришли к 2018 году? Какие появились открытия? Узнаете, посмотрев видеоматериал.