Вступительная кампания-2015 в Беларуси: пользуется ли популярностью профессия педагога?

Новости Беларуси. Основной этап вступительной кампании в Беларуси выходит на финишную прямую. 15 июля у абитуриентов – последний день подачи документов на бюджетные места в вузы. Однако уже сегодня во многих университетах республики определились свои лидеры. Популярностью в 2015 году пользуется и профессия педагога.

Для каждого абитуриента заполнение документов – дело первой необходимости. Среди обязательного перечня – копии аттестата и паспорта, медсправка, фотография 3 на 4 и сертификаты централизованного тестирования. При поступлении в педуниверситет они не понадобятся. Так, например, отметка о наличии золотой медали автоматически делает вас студентом и будущим преподавателем.

Юлия – одна из тех счастливых обладателей золотой медали, которая вот уже второй год служит абитуриентам педуниверситета гарантом диплома о высшем образовании.

Юлия Лобач, абитуриент Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Как-то я пробовала на «день самоуправления» в школе и одноклассникам помогать. У меня это получалось, мне это нравилось.

На таких же условиях стать учителям могут победители международных и республиканских олимпиад, лауреаты Специального фонда Президента и другие особые категории.

Принятые в 2014 году меры направлены на улучшение имиджа некогда благородной профессии. Буквально пару лет назад такой эпитет вряд ли был бы уместен по отношению к студентам и будущим наставникам.

В 2013 году недобор на некоторые педагогические специальности составил 90%. Зато за права стать дизайнерами тогда же сражались более 10 человек на место.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Я хотел бы обратить внимание в том числе и будущих студентов, абитуриентов, и их родителей на ситуацию, еще раз посмотреть на свои профессиональные предпочтения и сделать правильный выбор.

Сфера педагогического образования сегодня активно поддерживается и государством. Студентам предоставляются общежития, учителям – кредиты на строительство, а местные органы власти могут дополнительно стимулировать ценные кадры такими приятными бонусами, как, например, оплата проезда.

Александр Жук, доктор педагогических наук, профессор, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Решения эти своевременные. Я думаю, что еще одно решение (о том, чтобы выпускники профильных классов педагогической направленности, которые сейчас очень активно создаются в стране), чтобы их выпускники тоже без экзаменов могли поступать на педагогические специальности. Это отголоски событий прошлых лет, когда на педагогические специальности поступали те, кто не прошел на другие.

Временные послабления вступительной кампании для людей, не обремененных знаниями, зачастую оборачиваются последней возможностью самоутвердиться.

Стремление к получению высшего образования – общемировая тенденция, утверждают специалисты. Тем не менее увеличение количества дипломов далеко не всегда является показателем знаний в обществе.

Людмила Хухлындина, начальник главного управления учебной и научно-методической работы БГУ:

Троечник не может подготовить отличника. Для того, чтобы заинтересовать хороших подготовленных абитуриентов, то на педагогические специальности брать без экзаменов, это решение абсолютно оправданное. Оно направлено на то, чтобы в школу приходил сильный учитель и он мог бы подготовить сильного выпускника.

И все же лишний раз убеждаешься в том, что преподаватель – это призвание, на таких примерах, как Евгений. Он уже четвертый учитель в семейной династии. Для его мамы, а тем более бабушки, их профессия была поводом для гордости.

Спустя не одно десятилетие ничего не изменилось и для Евгения. На нелестные отзывы молодой человек реагирует спокойно. Ведь мнения бывают разные, а вот с фактами не поспоришь.

Евгений Левкович, студент Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Много знакомых, которые учатся в педуниверситете. Баллы у нас нормальные, сейчас почти на все специальности конкурс, даже на платный конкурс будет.

Возможностью поступить без сдачи ЦТ и экзаменов уже воспользовались около двух сотен человек. С проходными баллами растет и конкурс на преподавательские специальности.

Убедиться в том, что нынешний выбор «золотых» абитуриентов неслучаен, можно будет уже менее чем через пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.