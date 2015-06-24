Александр Поплавский, старший преподаватель кафедры теоретической физики и астрономии физического факультета БГУ на СТВ

Что такое солнцестояние с научной точки зрения?

Александр Поплавский, старший преподаватель кафедры теоретической физики и астрономии физического факультета БГУ:

День солнцестояния для нашей жизни очень важный день. Потому что в северном полушарии в этот день падение солнечных лучей больше. Это значит, что именно в этот день мы получаем больше всего солнечного света. Считается, что в этот период должно быть теплее всего.

Это как-то сказывается на энергичность людей?

Александр Поплавский, старший преподаватель кафедры теоретической физики и астрономии физического факультета БГУ:

Это, конечно, больше связано с биологией. Но тем не менее зависимость какая-то есть. По себе знаем интересную особенность: как зимой тяжело вставать в 7 утра и как легко это можно делать в летние дни, когда светит солнце.

Расскажите о самых ярких и необычных явлениях, связанных с солнцем?

Александр Поплавский, старший преподаватель кафедры теоретической физики и астрономии физического факультета БГУ:

Самое интересное, что может быть связано с солнцем, это то, что солнечные лучи проходят через атмосферу. Если бы атмосферы не было, все было бы скучным и неинтересным. Небо было бы черным. Солнце было бы ровненьким кружочком. А так, когда оно заходит за горизонт, становится сплюснутым. Оно становится красным. И что самое интересное, что мало кто видел, - когда солнце заходит за горизонт, то в самый-самый последний момент, если горизонт может быть чистым, оно окрашивается в зелёный цвет. Явление «зелёного луча», когда солнечные лучи настолько сильно преломляются , что самый последний луч становится зелёным.

Все явления с радугой связаны с тем, что в воздухе должны быть капельки воды. Должен пройти дождь. Или же солнце мы видим через какие-то высокие облака, в которых тоже содержатся капельки воды. Радуги могут быть разные.

Есть также явления, которые не напрямую, но также косвенно связаны с солнцем - например, «серебристые облака». Сейчас, в летний период можно наблюдать очень необычный вид облаков. Обычно мы привыкли к тому, что облака образуются приблизительно до 10 км., там, где летают обычно гражданские самолёты. А эти облака образуются на высоте 80 км. Их видно, но не всегда, поскольку они очень тонкие. Их можно увидеть только тогда, когда заходит солнце и наступает ночь. Если появятся облака, которые сами светятся, - это и есть «серебристые облака».