В гимназии №12 г.Минска учеников знакомят с традициями Китая

Белорусские дети говорят по-китайски. Он сейчас один из самых сложных восточных языков, который изучается в нашей стране и довольно на высоком уровне.

Только в столице постигают мудрость китайского языка в трех учебных заведениях. Еще учатся писать иероглифы и изучают восточную культуру школьники из Брестской, Гомельской и Витебской областей. А помогают им в этом волонтёры - носители языка.

О том, как непросто дается этот язык, дети не задумываются. Все рассуждения - только о будущем. А китайский сегодня один из самых востребованных и тем, кто изучает его с детства, открыт двери в мир успеха.

Сегодня у Китая и Беларуси перспективные отношения.