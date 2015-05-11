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В гимназии №12 г.Минска учеников знакомят с традициями Китая

11 мая 2015 09:31
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Белорусские дети говорят по-китайски. Он сейчас один из самых сложных восточных языков, который изучается в нашей стране и довольно на высоком уровне.

Только в столице постигают мудрость китайского языка  в трех учебных заведениях. Еще учатся  писать иероглифы и изучают восточную культуру школьники из Брестской, Гомельской и Витебской областей. А помогают им в этом волонтёры - носители языка.

О том, как непросто дается этот язык, дети не задумываются. Все рассуждения  - только о будущем. А китайский сегодня один из самых востребованных и тем, кто изучает его с детства, открыт двери в мир успеха.

Сегодня у Китая и Беларуси перспективные отношения.

# Беларусь-Китай # Наука # Фотофакт

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