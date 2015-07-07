Более 400 стройотрядовцев Беларуси и России прибыли в Островец на строительство АЭС

Новости Беларуси. В Островце 7 июля на площадке будущей Белорусской атомной электростанции — трудовое пополнение. Здесь приняли более 400 бойцов студенческих отрядов из Беларуси и России. Это молодёжь со всех регионов нашей страны, а также из Белгородской и Калужской областей России и Москвы.

Студенту из Калужской области Александру Стремякову, чтобы попасть в стройотряд на Белорусскую АЭС пришлось выдержать серьёзный экзамен. В его вузе на одно место претендовали четыре человека. Говорит, помогла будущая специальность инженера-атомщика, и сейчас появилась уникальная возможность повысить свои профессиональные навыки.

Александр Стремяков студент Обнинского института атомной энергетики (Россия):

Интерес вызывает именно такой объект, как атомная станция, поскольку моя специальность — это эксплуатация атомных станций. Учусь я в институте атомной энергетики. Наш отряд первый на белорусской АЭС. В этом году это всебелорусская стройка и это честь приехать сюда.

В отличие от своего коллеги, студент из Гродно Алексей Невдах на Белорусской АЭС уже во второй раз. До этого приходилось работать на разных объектах, в том числе и на Ямале в России. Но такой атмосферы, признаётся молодой человек, нет нигде.

Алексей Невдах, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

В этом году я опять же решил ехать сюда, потому что здесь устраивают все условия и зарплата. Опять же общение. Это самая масштабная стройка на сегодняшний день в Беларуси. Здесь можно увидеть то, что вряд ли когда-то ещё увидишь. Получаем колоссальный опыт.

Сегодня сразу четыре сотни студентов из Беларуси и России на атомной электростанции открыли летний трудовой семестр. Перед началом работ молодым людям вручили символические трудовые путёвки — и сразу на производство.

Юрий Карнелович, СТВ:

За моей спиной сердце Белорусской АЭС — первый энергоблок. Возводят его исключительно профессионалы. Участники же студенческих отрядов будут работать на объектах инфраструктуры станции. Это арматурный цех, подготовка бетона, благоустройство территории и отделочные работы.

Кстати, так или иначе, все стройотрядовцы связаны либо с энергетикой, либо со строительством. И летний трудовой семестр для будущих профессионалов — это своеобразная производственная практика.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Большинство ребят – это будущие инженеры, которые осваивают строительную профессию. Но это очень даже важно, потому что руководить, быть инженером и не знать начальных навыков работ – это, наверное, не совсем правильно.

А будущие ядерщики из России Белорусскую атомную станцию рассматривают ещё и как возможное место работы. Говорят, эта АЭС будет самой технологичной в мире. Да и социальная инфраструктура здесь развивается быстрыми темпами.

Михаил Киселев, командир центрального штаба Молодёжной организации «Российские студенческие отряды»:

Атомных станций у нас не так много, ребятам нужно где-то работать. Тем более это уникальный интересный объект. И я думаю, общаясь сегодня с ребятами, они рассматривают её с точки зрения потом остаться здесь работать по специальности эксплуатации.

Сводный белорусско-российский студенческий отряд на АЭС будет работать до 28 августа. Но это только малая часть стройотрядовского движения в Беларуси. В этом сезоне планируется трудоустроить до 70 тысяч молодых людей, в том числе и за границей. Уже есть соглашения с Российской Федерацией, Польшей и Италией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.