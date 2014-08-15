Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института Истории НАН Республики Беларусь в программе «УТРО» на СТВ

15 авгутса в Беларуси отмечается День археологов. Гость студии – заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент – Вадим Леонидович Лакиза.

Как принято отмечать День археолога? Есть ли какие-то традиции, связанные с этим днём?

Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Республики Беларусь:

Археологи отмечают этот день. Как отмечают – это традиции каждой археологической экспедиции каждого археолога. В каждой стране – по-своему. День археолога отмечают в бывших странах Советского союза: в России, Беларуси, Украине, Казахтане…

Как к человеку приходит желание стать археологом? Как это произошло у Вас?

Вадим Лакиза:

Я очень благодарен своему классному руководителю, который подсказал мне, что есть такая профессия – археолог, и археология – очень перспективное научное направление, которым стоит заниматься. В свое время я поступил на исторический факультет Гродненского государственного университета, хотел заниматься проблемами Великой отечественной войны, эпохой Средневековья, работал в архивах и после одной из бесед со своим научным руководителем, я приехал в Минск, познакомился с ведущими археологами Беларуси и начал участвовать в археологических экспедициях, начиная с третьего курса.

Вы помните, сколько примерно экспедиций совершили? Может быть, какая-нибудь из них была самой яркой?

Вадим Лакиза:

Учитывая то, что первая археологическая экспедиция у меня была в 1990 году, каждый год – по несколько, это уже более двадцати лет. А учитывая то, что в 90-е году приходилось участвовать сразу в пяти-шести, думаю, что около ста экспедиций у меня уже есть. Наверное, самой интересной и запоминающейся для меня, поскольку я занимаюсь археологией бронзового и каменного веков, это исследование в деревне Юровичи Калинковичского района, которая проходила в 2006 году. Именно тогда на большой глубине одной из немногих верхне-политических стоянок Республики Беларусь были обнаружены кости мамонта. Голова мамонтенка, который получил название по деревне «Юрик». И это экспедиция, конечно, незабываемая. Всегда с трепетом вспоминаю. Чем запомнилась экспедиция: кроме того, что были обнаружены уникальные артефакты – бивни, тело и голова мамонта – большой интерес местного населения к нашим археологическим исследованиям.

А как Вы определяете, что нужно копать именно здесь?

Вадим Лакиза:

Археология сложная научная дисциплина, что не всегда приходится работать по воле случая или по звонку. В основном – это тяжелые планомерные будни, которые мы называем «археологические разведки». С рюкзаками идёт исследование территории. Иногда звонят и жители, когда случайно обнаруживают какой-то каменный топор или какое-то изделие. Мы выезжаем туда.

Беларусь интересна для международного археологического сообщества? Есть ли в нашей стране какие-то интересные экземпляры?

Вадим Лакиза:

Я люблю Беларусь. Занимаясь исследованием историко-культурного наследия, я понимаю, насколько оно стало богато, уникально, разнообразно, и общаясь с коллегами из соседних государств, я могу сказать, что иногда они нам завидуют. Во многих государствах нет того, что есть у нас. У на сохраняются археологические памятники уникальные. По ним мы можем реконструировать не только свою историю: древнюю, первобытную, средневековую – но также эти источники помогают нашим соседям, коллегам-археологам из соседних государств, определить, сделать какие-то уточнения в отношении своих культур.

У каждого археолга обязательно должна быть мечта. Какая мечта у Вас? Этот год, в плане археологии, был полон сенсациями...

Вадим Лакиза:

Думаю, что это есть у каждого археолога. Найти что-то уникальное. Какой-то исторический артефакт. Уникальный источник. Объект. Именно по своему направлению. Периоду. Я все время вспоминаю свое первое исследование, в 1995 году, когда я был еще молодым аспирантом. И вот тогда я молодой аспирант на большой глубине обнаружил сосуд, каменный топор, кремневый наконечник стрелы, кремневый нож… Погребение, которое было сделано 5 тыс. лет тому назад. Оно до сих пор снится! Вот это мечта! А таких погребальных комплексов на территории Западной Беларуси известно только пять. И вот совсем недавно, в этом году, к вопросу сенсационности, студентами Белорусского государственного университета был обнаружен шестой погребальный комплекс.

Есть ли археологов сезон раскопок?

Вадим Лакиза:

В 21 веке полевой сезон растягивается. Если раньше он был больше привязан к лету, весной уже проводились разведки. Летом – раскопки памятников археологии. Осенью – небольшие разведочные работы. То теперь в Беларуси полевой сезон продолжается практически от января и до декабря. Практически круглый год.

Как близкие относятся к человеку, который выбрал себе профессию археолога?

Вадим Лакиза:

Думаю, что с пониманием. У меня жена хотела иметь мужа – капитана дальнего плавания, получила археолога. Она более, чем добрый коллега. Читает иногда мои научные статьи. Критикует как жена и как близкий человек. Помогает мне в переводах на английский язык и участвует иногда вместе со мной в международных конференциях.