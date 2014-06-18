В Китае изобрели чемодан-скутер

Любите путешествовать, но не любите возить с собой чемодан? Тогда пусть ваш чемодан возит вас! В этом вам может помочь изобретение одного из жителей Китая. Предприимчивый фермер этой страны оснастил чемодан колесами и мотором, и свое детище уже запатентовал.

Хотя основной деятельность изобретателя является сельское хозяйство, механикой он увлекается с детства. На разработку чемодана-скутера у него ушло около 10 лет и 1 млн. китайских юаней. Это 160 тыс. долларов.

Вся трехколесная конструкция весит около 7 кг и может разгонятся до 20 км/ч. Аккумулятор работает от 5 до 6 часов. Для зарядки его нужно вынуть, поместить в зарядное устройство и включить в розетку.

Возможность опробовать изобретение получили и прохожие. Изобретатель подчеркивает, что на длительные заезды чемодан не рассчитан, но при полной подзарядке все же может проехать около 60 км. Кроме того он оснащен GPS-навигатором и клаксоном. На руле имеются ручки газа и тормоза, а так же регулятор фар.

Как ожидается, цена такого чемодана-скутера составит от 4 до 30 тыс. юаней. Это от 640 до 4800 долларов.