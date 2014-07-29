В Минске организовывают экскурсии по городу на велосипедах

Новости Беларуси. Экскурсии на велосипедах по самым загадочным местам Минска предлагают столичные энтузиасты. Интригуют уже сами названия туров: «Минск графа Чапского», «Минские хиппаны», «Тайны Лошицкого парка». Из велоэкскурсий можно извлечь тройную пользу — хорошо провести время, подкачать мышцы и больше узнать о Минске по мифам и легендам.

К слову, в копилке велоэкскурсий скоро появятся и новые маршруты: к старым рынкам и различным религиозным храмам столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.