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В Минске организовывают экскурсии по городу на велосипедах

29 июля 2014 18:34
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Новости Беларуси. Экскурсии на велосипедах по самым загадочным местам Минска предлагают столичные энтузиасты. Интригуют уже сами названия туров: «Минск графа Чапского», «Минские хиппаны», «Тайны Лошицкого парка». Из велоэкскурсий можно извлечь тройную пользу — хорошо провести время, подкачать мышцы и больше узнать о Минске по мифам и легендам.

К слову, в копилке велоэкскурсий скоро появятся и новые маршруты: к старым рынкам и различным религиозным храмам столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Велосипед # Наука

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