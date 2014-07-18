Litarachna lopezae. Зачем новый вид клеща назвали в честь Дженнифер Лопес?

Новости США. Litarachna lopezae. Так интернациональная команда ученых решила назвать новый вид водяного клеща.

Здесь нет никакого подвоха, более того, исследователи ни в коем случае не хотели обидеть поп-диву. Свой выбор ученые объясняют просто: слушали песни Дженнифер Лопес, когда писали статью о своем открытии.

Litarachna lopezae – небольшой знак благодарности американской актрисе и певице за ее творчество. Как отреагировала на это госпожа Лопес, пока не сообщается.

Напомним, несколько лет назад Дженнифер Лопес с большим сольным концертом посетила Минск. Как встречали поп-диву поклонники? Смотрите сюжет. Это стоит увидеть своими глазами!

Владимир Пешич, биолог из Черногории:

Причина такого необычного выбора названия для нового вида очень проста. Песни и клипы Джей Ло поддерживали команду в хорошем настроении, когда она писала статью и смотрела матч чемпионата мира по футболу 2014 года.

Новый вид водяного клеща открыт в Пуэрто-Рико. Litarachna lopezae на глубине 70 метров в коралловых рифах пролива Мона обнаружила команда ученых из США, Индии и Черногории.

Кстати, это далеко не первый случай, когда в честь медийных персон называют представителей животного мира.

Так, трилобит Aegrotocatellus jaggeri носит имя Мика Джаггера, морской паразит Gnathia marleyi назван в честь Боба Марли. А вот актриса Анджелина Джоли, президент США Барак Обама и вокалист группы U2 Боно дали свои имена видам пауков.