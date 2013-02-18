В России ученые обнаружили фрагменты метеорита

Новости России. В России в районе озера Чебаркуль учёные обнаружили фрагменты метеорита. Согласно предварительному химическому анализу, небесное тело в основном состоит из камня и минералов, содержание металлических частиц - в районе 8 процентов.

После проведения полных исследований метеориту присвоят имя. Размер собранных осколков не превышает 1 сантиметра, основная часть небесного тела, скорее всего, лежит на дне озера.

ЧП с падением метеорита затронуло жителей Тюменской, Курганской, Свердловской областей. Но основной ущерб был нанесён Челябинской области: в 5 тысячах строений нарушено остекление, пострадали более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.