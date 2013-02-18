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Белорусские оборонные предприятия представили свои образцы техники на крупнейшей международной выставке в ОАЭ

18 февраля 2013 11:03
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Новости Беларуси. Новейшие технологии, системы и оборудование. Белорусские оборонные предприятия представляют свои лучшие разработки и образцы техники на крупнейшей международной выставке в Абу-Даби.

Это одна из наиболее представительных площадок оборонного профиля не только  на Ближнем Востоке, но и во всем мире. В этом году свои ноу-хау сюда привезли около тысячи компаний - практически все, кто занимается выпуском оружия.

По предварительным оценкам, салон посетят свыше 50 тысяч человек, а ведь открыт он только для специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Наука

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