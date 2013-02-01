Современные речевые технологии: преобразование текста в речь и автоматический офис-менеджер

Современные технологии продвинулись настолько далеко, что сегодня с помощью голоса можно управлять всеми видами электроники. Каким образом? Давайте узнаем!

Если вы не любите часами печатать текст на компьютере — умные системы могут сделать это за вас.

Виталий Киселев, директор компании по разработке речевых технологий:

При помощи обычного микрофона абсолютно любой диктор, любой человек может надиктовать новость и она преобразуется в текст автоматически.

Или наоборот, можно синтезировать устную речь. То есть преобразовать текст в речь.

Виталий Киселев, директор компании по разработке речевых технологий:

Мы из интернет-страницы любого сайта можем скопировать текст в буфер, вставить в нашу программу или можем озвучить прямо на сайте тот материал, который опубликован. Здесь говорит не человек, а робот, придавая своему высказыванию какие-то эмоциональные окрашенности и придыхание.

А как вам такая идея?

Виталий Киселев, директор компании по разработке речевых технологий:

Еще одной из систем распознавания речи является автоматический секретарь, который позволяет заменить в некоторых службах офис-менеджера.

Попробуем лично испытать систему в действии. С нужным абонентом мы связались, теперь пора измерить уровень эмоциональности. Опять-таки, с помощью голоса.

Виталий Киселев, директор компании по разработке речевых технологий:

Мы анализируем только по одному голосу, выделяя различные параметры, как показано на экране. Разработки очень нужные и важные, хотя в основном применяются для call-центров.

Посмотрим, какой вердикт вынесет «умная программа»? Уровень 10, а это значит, что с эмоциональностью все в порядке. Сегодня голос — это не просто дар природы, а настоящий инструмент для разработчиков, с помощью которого появляются новые идеи и современные технологии. И как знать, может, этот инструмент сможет изменить наше будущее, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».