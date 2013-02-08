В Минске создана программа по поиску и подготовке аналитиков для системы госуправления. Участником может стать практически каждый

Новости Беларуси. Белорусы попали в «Умные сети». В Минске создана одноименная программа по поиску и подготовке аналитиков для системы государственного управления. Студенты, аспиранты, кандидаты наук и сотрудники предприятий в режиме «мозгового штурма» обсуждают перспективные идеи для различных сфер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники семинара генерируют идеи, которые могут быть использованы при подготовке проекта Послания Президента белорусскому народу и национальному собранию. Например, в области социального развития молодые аналитики обращают внимание на тему энергосбережения, увеличения экспорта медицинских услуг. В военной же сфере, по мнению студентов, актуальный вопрос — повышение престижа службы в армии.

Евгений Багашов, студент Белорусского государственного университета:

В научно-технической сфере, в первую очередь, важным является ориентация на практическую деятельность. То есть как можно более тесное сотрудничество бизнеса с молодыми учеными, с амбициозными проектами, а также внедрение современных технологий в производство конечного продукта.

Алексей Мацевило, заместитель директора информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь:

Есть ряд интересных идей, которыми уже сегодня заинтересовались в администрации главы государства, которые используются в работе нашего центра. Проект будет развиваться дальше, расширять свои масштабы. Кроме семинаров у нас будут проходить экспертные конференции, в которых сможет принять участие еще большее количество молодых аналитиков.

Сегодня каждый молодой аналитик получил сертификат участника. Однако работа экспертного сообщества продолжиться. В марте ребят ожидает защита индивидуальных проектов. Авторы самых лучших работ получат предложения о трудоустройстве в аналитических службах госорганов.