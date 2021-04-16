«В начале апреля никакого удобрения». Как правильно ухаживать за клематисами весной

Любимые многими цветоводами клематисы уже требуют внимания. Эти не особо прихотливые растения весной нуждаются в усиленном уходе. Что важно не упустить? Во-первых, избавляемся от зимнего одеяла.

Ольга Свитковская, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси: Лучше разокучивать растение раньше, чем позже, потому что под теплым слоем укрывного материала очень быстро начинают отрастать молодые побеги. А если долго не разокучивать, они могут в результате погибнуть и это очень плохо скажется на растениях, хотя все эти растения хитрые, у них там куча спящих почек, но все равно растение уже будет обессилено.

Многие садоводы с первым теплом начинают первые подкормки и обработки кустов клематиса, однако специалисты советуют не спешить.

Ольга Свитковская:

В начале апреля никакого удобрения для клематисов, никаких подкормки или обработок не должно быть. Клематисы начинают обычно отрастать во второй половине апреля, после 20 числа. Лучше всего первые подкормки выполнять в мае, когда уже видно, что растение тронулось в рост. Подкормку производят в первой половине роста азотсодержащими удобрениями: аммиачная селитра, мочевина, обязательно водные растворы.

Подкормку лучше проводить, совмещая с органическими удобрениями. На ведро воды литр коровяка и жменю минерального удобрения. Первое время больше предпочтение отдавать азотсодержащим, а уже к июню переходить на комплексное удобрение, добавлять калий. И к августу уже выполнить подкормку сухим фосфорным удобрением для лучшей перезимовки почек.