Беларусь на ладошке: Минский планетарий

Звездное небо – величественное и таинственное. Издавна космос завораживал людей своей непостижимой красотой.
Звездное небо – величественное и таинственное. Издавна космос завораживал людей своей непостижимой красотой.
К сожалению, городским жителям все это недоступно, но в Минске есть одно очень интересное место, где можно увидеть звезды и даже ближайшие галактики. Это фантастическое место называется – Минский планетарий.
Когда впервые открыли Минский планетарий? Что в нем находится?
Подробности – в видеоматериале.