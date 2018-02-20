Прямой эфир

Беларусь на ладошке: Минский планетарий

20 февраля 2018 07:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Звездное небо – величественное и таинственное. Издавна космос завораживал людей своей непостижимой красотой. 

Беларусь на ладошке: Минский планетарий-1

К сожалению, городским жителям все это недоступно, но в Минске есть одно очень интересное место, где можно увидеть звезды и даже ближайшие галактики. Это фантастическое место называется – Минский планетарий. 

Беларусь на ладошке: Минский планетарий-4

Когда впервые открыли Минский планетарий? Что в нем находится? 

Подробности – в видеоматериале. 

# Фотофакт # Наука # Астрономия # Рената Дудаль # Детский проект «Беларусь на ладошке»

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: «Где они, эти ученые-патриоты, которые должны защитить государство в этой информационной войне?»
13 декабря 2017 19:56

Президент Беларуси: «Где они, эти ученые-патриоты, которые должны защитить государство в этой информационной войне?»

«У нас огромные деньги, при всех жалобах ученых, ежегодно не осваиваются. Они же лежат, возьмите их!»
13 декабря 2017 19:52

«У нас огромные деньги, при всех жалобах ученых, ежегодно не осваиваются. Они же лежат, возьмите их!»

«Ученые должны сегодня повылазить из своих лабораторий и апробировать все свои замыслы на практике»
13 декабря 2017 18:52

«Ученые должны сегодня повылазить из своих лабораторий и апробировать все свои замыслы на практике»