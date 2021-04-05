Белорусский археолог: «Это непередаваемые ощущения, когда ты держишь в руках вещь, которой несколько тысяч лет»

Станислав Юрецкий, заместитель директора Института истории НАН Беларуси, заместитель председателя Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Самое интересное, что напротив окна общежития аспирантского, и я жил как раз напротив. Я помню, смотрел, как мой научный руководитель работает, и теперь я сижу в этом же кабинете.

Звезды сошлись. Но взлет по карьерной лестнице – не счастливое совпадение, а результат плодотворного труда молодого археолога. С богатырским ростом Станислав Юрецкий мог бы стать звездой баскетбола, но учитель истории в родном Молодечно так увлек путешествием в прошлое, что вначале были олимпиады, а потом истфак БГУ. Охота на артефакты захватила однажды и навсегда.

Станислав Юрецкий:

Самая яркая – это самая первая находка в Ковальцах. Это палеолитическая стоянка, и там находки были связаны с эпохой палеолита, это когда вымирали мамонты, и финальный палеолит – охотники на северных оленей. Там нашли в основном кремневые орудия труда. Это непередаваемые ощущения, когда ты держишь в руках вещь, которой несколько тысяч лет.

Вглубь тысячелетий ученый смотрит в оба. Беларусь для него, как остров сокровищ, а каждая находка на замчищах и селищах – новый кирпичик в нашу историю. Вместе с нашим гидом мы заглянули в Музей истории Национальной академии наук.

Станислав Юрецкий:

Вот посмотрите, такие интересные рыболовные крючки. Вот это наши предки делали и с их помощью ловили.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Так это рыба такая большая была? Станислав Юрецкий:

Вообще, раньше водоемы, особенно реки, были намного богаче. Палеолитическая фауна, кости мамонта и других животных той поры. Кость достаточно массивная, но сохранилась. Это примерно 30 тысяч лет назад, не меньше, может, и больше.

Станислав Степанович сейчас «сделал стоянку» в каменном и бронзовом веках. В его фокусе жизнь наших предков в эпоху неолита и северо-запад Беларуси. Пробелов в древности хватает, но тем ценнее «приветы из прошлого». Станислав Юрецкий:

Потрогайте. И как вы думаете, легко это было сделать? Он настолько гладкий, и как он идеально сделан. Это кремневый топор, а это – каменный, зашлифован человеком.

В эпоху мамонтов думали не только о насущном, но и о прекрасном. Богато расписанная керамика и украшения из янтаря и кости – прямое тому доказательство.

Тотемы – код язычества. Откопать амулеты предков для археологов дороже любого клада. Ключ к тайникам находят часто, но в мистические легенды не верят. Так было со Свислочью в Гродненской области, когда ученый обнаружил фундамент костела Святой Троицы и кладбище XVIII века.

Станислав Юрецкий:

Находки, когда были раскопки, хранились в здании исполкома в Свислочи. Там была женщина-сторож, она очень боялась, ей было очень страшно сидеть, потому что недалеко от нее были коробки, а в них кости человеческие и черепа. Я не ощутил на себе таких вещей мистических. Вообще, археологи – люди достаточно приземленные. Ну, легенды ходят же, когда фараона, например, раскопали Тутанхамона.

Кстати, по знаку Зодиака наш герой – Козерог, так что земля – его стихия во всех смыслах. Он любит путешествовать и рекомендует всем побывать в археологическом музее «Берестье», в Каменюках или хотя бы начать с Музея истории Национальной академии наук. Вход свободный. Машина времени умчит в гости к кроманьонцам и подарит невероятные впечатления.

Анастасия Макеева:

Ваше представление, какой жизнь будет через 500 лет? Станислав Юрецкий:

Через 500 лет археологи будут раскапывать то, что мы после себя оставили: пластик, машины, железо – это все накапливается. Археологи будущего будут в этом разбираться.

Анастасия Макеева:

В вашей практике была такая история, что вы откопали какую-то мусорку? Станислав Юрецкий:

Да, в Свислочи в 2017 году при раскопках усадьбы Тышкевичей мусорку обнаружили, достаточно глубокая была. Очень много стеклянных бутылок было из-под вина, люди жили на широкую ногу. Там, видимо, кухня была недалеко, и очень большое количество стеклянных сосудов было связанно именно со спиртными напитками.

С уровнем развития биотехнологий и клонирования на наши земли могут вернуться мамонты, не удивляется заместитель председателя Совета молодых ученых Национальной академии наук. И это еще одна почетная миссия Станислава Степановича. Он курирует гуманитариев и радуется их новым шагам. К слову, сегодня 30 % умов академии в возрасте до 35 лет. Народ увлеченный и очень перспективный.

Станислав Юрецкий:

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы совместно с нашими академическими программистами из Объединенного института проблем информатики создаёт туристические программы про белорусский язык. Искусственный интеллект помог намного упростить и ускорить вот эту задачу по созданию словаря по белорусскому языку.

Новые технологии, будь то лазерное сканирование земли, GPS, тахеометры, конечно, упрощают поиски археологам. Но ничто не заменит пытливый ум и руки. Когда работа становится хобби, золотой ключик находится сам.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Калі чалавек таленавіты, любіць гістарычную навуку і краіну, калі ен гатовы аддаваць сябе палявым даследаванням у дождж, холад, вецер, калі ен любіць займацца напісаннем артыкулаў, публікацый, то яго шлях адкрыты. Любы гісторык, які працуе ў архіве, знаходзіць нейкую крыніцу і дапаўняе звесткі, нашы ўяўленні пра 1000-гадовую, вельмі насычаную рознымі падзеямі гісторыю Беларусі.