О своей разработке в соцсетях сообщил Илону Маску. Какие проекты на конкурсе «Техноинтеллект» стали лучшими

Это не хребет тираннозавра и даже не конструктор. Это архитектура будущего в миниатюре. Необычная инсталляция – макет высотных сейсмостойких зданий, которые, по задумке разработчика, не рассыпаются как карточные домики от подземных толчков. Автор проекта – 11-классник столичной 19-й средней школы. Глеб Гуль, призер конкурса «Техноинтеллект»:

Изначально мы посмотрели на человеческий позвоночник, увидели его S-образную форму и подумали, что можем отталкиваться от нее. Толчок идет снизу, здание гасит удар за счет того, что пружинит.

Для наших широт архитектурная жемчужина, скорее к счастью, не имеет особой ценности. А вот для стран, подверженных сезонным землетрясениям – на вес золота. Идея талантливого школьника покорила и жюри ежегодного республиканского конкурса на базе Белорусского национального технического университета «Техноинтеллект».

Олег Девойно, заведующий лабораторией плазменных и лазерных технологий филиала БНТУ «Научно-исследовательская часть»:

Уровень этих ребят был такой, что студенты 3 курса начинают овладевать теми программными продуктами, теми же навыками, которыми ребята 8, 9, 10 класса владеют, поэтому это хорошее мероприятие как профориентация. Ребята спрашивали, какие есть специальности, что под них подходит, это будущие наши студенты, будущие специалисты.

Еще одно ноу-хау – белорусская система автономного исследования планет. Как тебе такое, Илон Маск? Ее автор Дмитрий связь с космосом наладил четыре года назад, когда пришел заниматься в кружок технической академии учащихся. К слову, о своем детище 9-классник гимназии поспешил сообщить мировому компьютерному гению в соцсетях, ждем ответной реакции. А пока на конкурсе «Техноинтеллект» – призовое первое место.

Дмитрий Максимук, призер конкурса «Техноинтеллект»:

Она состоит из нескольких модулей: вспомогательный модуль «Гост» и, соответственно, главный модуль «Фантом». Предполагается, что «Гост» крепится к боковым сторонам «Фантома», и за счет этого достигается намного большая площадь исследования планеты. Логично сравнивать с марсоходами «Персеверанс» и «Кьюриосити», которые на данный момент работают на Марсе. Вы можете заметить, что устройство имеет Х-образную конструкцию, благодаря этому достигается высокая проходимость, а также эффективное преодоление препятствий. Он может поворачивать свои колеса.

На старшей модели имеются такие же показатели мобильности, но он имеет свои уникальные фишки. Он может увеличивать свою площадь соприкосновения с исследуемой планетой. На земле он работает через Bluetooth, аккумуляторы и через солнечные батареи.