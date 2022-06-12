Русый о Форуме регионов: «Динамизм и в соглашениях, и идёт динамика роста в объёмах заключённых контрактов»

Венцом сотрудничества Беларуси и России станет уже традиционный IX Форум регионов Беларуси и России, который состоится в Гродно в конце июня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первая встреча в таком формате прошла в Могилеве в 2014 году. Итоги того слета по нынешним меркам были весьма скромными – всего два межрегиональных соглашения. Но уже в 2021-м портфель контрактов составил 900 миллионов долларов.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У нас самые эффективные, самые быстрые – это отношения между регионами. Если посмотреть, то ежегодно глава государства принимает у себя или выезжает в два-три десятка регионов. И за каждым становится решение того или иного вопроса, создается та или иная организационная структура, которая занимается производством промышленности, сельского хозяйства, культурных наших направлений, социальных. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Время, когда заключались лишь сделки по поставкам продукции, прошло. Теперь время совместных проектов. Лишь на импортозамещении научных компетенций Россия готова выделить 1,5 миллиарда долларов. Почему бы на предстоящем Форуме регионов не найти новые научные точки сотрудничества?

Михаил Русый:

Динамика и в соглашениях, и в объемах заключенных контрактов. В этом году, мы полагаем, уже по тем наработкам, которые есть, только в самое уже короткое время – более 65 миллиардов российских рублей, это 2,5 миллиарда наших рублей. Мы условились, что из этого подхода будем исчислять в той валюте, в тех деньгах, с которыми мы работаем. Три сотни документов, около 100 соглашений между нашими регионами, десятки советов делового сотрудничества – это нормативная база региональной интеграции. Промышленная и социально-экономическая политика, сотрудничество в условиях информационной трансформации – это темы региональной интеграции. Политическое руководство, управленцы, директорат предприятий, бизнес-круги, сотни журналистов – это состав участников форумов региональной интеграции. Теперь не по киношному сценарию. По интеграционным картам.