Разработки в сфере микроэлектроники Беларуси будут создаваться совместно с Россией

Новости Беларуси. Белорусы и россияне будут заниматься разработками в сфере микроэлектроники. Совместные центры появятся в Санкт-Петербурге и Минске. Причем, в северной российской столице будут заниматься микротехникой, а в белорусской центр фотошаблонов расположится на базе предприятия «Планар». В нем будет организован реальный производственный процесс создания опытных образцов оборудования.

Готовую продукцию будут использовать в пожарных извещателях, автомобилях, мобильных телефонах. Ее будут продавать как в Беларуси, так и в России. Более того, союзная программа позволит увеличить экспорт данной продукции в другие страны.

Святослав Школык, главный конструктор УП «КБТЭМ-СО»:

Этот центр на «Планаре» будет обеспечивать нужды по изготовлению фотошаблонов достаточно высокого уровня технологического для тех разработчиков микросистем и техники, которая есть сегодня в России и Беларуси. В большей степени направление в Беларуси на газовые сенсоры, то есть улавливание частиц.

На минском предприятии уже не первый год производят искусственные клапаны сердца. Сейчас на испытании новая модель. Наладить её производство планируют в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.