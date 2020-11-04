«Обсудили инновации в сфере ЖКХ». Вадим Китиков о пользе международного форума учёных

Новости Беларуси. В Минске прошел большой международный форум, его организовали Национальная академия наук и Министерство жилищно-коммунального хозяйства нашей страны. Эксперты обсудили новые тенденции в отрасли и внедрение перспективных технологий, говорили о модернизации технологии водоснабжения, альтернативных источниках энергии, использовании вторсырья, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. Илона Волынец, ведущая:

Знаю, что в этом году на базе вашего института появился Совет молодых ученых. Кто в его составе? Чем занимается этот совет?

Вадим Китиков, директор Института ЖКХ Национальной академии наук, доктор технических наук:

На самом деле, Совет молодых ученых – это неотъемлемая часть Национальной академии наук. Есть большой Совет молодых ученых, это как раз важнейшая составляющая той подпитки кадровой, именно кадров высшей научной квалификации. Почему совет? Потому что они должны друг другу советовать, для чего идти в науку, для чего быстро становиться кандидатом наук, для чего нужно выстраивать научное общение с другими учеными в мире. В этом совете они очень быстро понимают друг друга. Поэтому в каждой организации академической существует Совет молодых ученых, эти советы имеют вот такую структуру в рамках Совета молодых ученых Национальной академии наук. Илона Волынец:

На неделе в большом городе прошла международная конференция, посвященная инновациям в сфере ЖКХ. Расскажите, какие интересные идеи там звучали?

Вадим Китиков:

Это, как оказалось, очень удобная площадка, на которой есть возможность собраться и практикам-профессионалам по направлениям жилищно-коммунального хозяйства, и ученым, которые так или иначе задействованы в исследованиях, направленных на проблематику ЖКХ. На этой площадке как раз здесь и сейчас происходит выработка и идей для научной тематики, и корректировка каких-то подходов, обмен мнениями, дискуссии. На конференции в этом году у нас три секции и три круглых стола было. Я могу назвать эти мини-площадки, сразу станет понятно, почему это важно. Например, секция номер один – это инновационная технология водоснабжений и водоотведения. Вторая – это экология городской коммунальный среды и технология обращения с твердыми коммунальными отходами, углубленная их переработка. Третья – это подходы, технологии к эксплуатации, современные методы эксплуатации и жилья. В том числе и «умных» домов. И еще три круглых стола. Один – это информатизация процессов в жилищно-коммунальном хозяйстве в условиях цифровизации и цифровой трансформации. Следующее – это экономика жилищно-коммунального хозяйства, то есть как сделать так, чтобы вот от этой жировки, опять же к ней прийти через снижение затрат, через повышение качества обслуживания. То есть блок экономических вопросов и выработка экономических механизмов повышения эффективности деятельности по направлению ЖКХ. И третий круглый стол связан с вопросами околоэнергетическими, то есть коммунальные ресурсы – это как раз вот то, что мы получаем, как это ложится на наши жировки, включая и загородное строительство. Но, конечно, в основном это многоквартирное жилье. «Датчики способны просигнализировать ещё до начала возгорания». В чём особенность инновационной системы пожарной безопасности

Илона Волынец:

Опыт какой страны белорусам полезен особенно? Потому что, например, насколько я знаю, в той же России такого Института ЖКХ нет. Вадим Китиков:

Мы изучаем опыт многих стран и видим, конечно, очень хорошие какие-то практики, которые можно было бы применить у нас в республике, но я хочу сразу сказать, не анализируя этот опыт, что у нас в Беларуси накоплен очень хороший опыт, и выстроена система, которая позволит обеспечить качество услуг населению. Вы знаете, даже какие-то опросы, которые проводились раньше, в предыдущие годы, мы знакомились с этим, например, как люди реагируют на то, чтобы обслуживала бы государственная компания либо частная. И подавляющее большинство жителей Республики Беларусь высказывались за то, чтобы государственная. Илона Волынец:

То есть государственным структурам больше доверия?