«Снятие данных со счётчика и их обработка». В Институте ЖКХ НАН разрабатывают технологии, которые помогут коммунальщикам

Новости Беларуси. В Минске прошел большой международный форум, его организовали Национальная академия наук и Министерство жилищно-коммунального хозяйства нашей страны. Эксперты обсудили новые тенденции в отрасли и внедрение перспективных технологий, говорили о модернизации технологии водоснабжения, альтернативных источниках энергии, использовании вторсырья. Гость программы «Большой город» Вадим Китиков, директор Института ЖКХ Национальной академии наук, доктор технических наук, рассказал, какие идеи есть у ученых для облегчения работы коммунальщиков.

Илона Волынец, ведущая:

Буквально пару дней назад утром я собиралась на работу, звонок в дверь. Женщина представляется представительницей «Минскводоканала». Она ходит по квартирам, проверяет счетчики на исправность, показания сверяет. Все было по правилам, то есть она зашла, предъявила мне документ, в медицинской маске, в бахилах, проверила показания. Я подписала нужные бумаги, и она ушла. Скажите, в перспективе можно ли будет отказаться от того, чтобы человек ходил по квартирам и снимал вот эти показания счетчиков и проверял их? Или какая бы ни была «умная» система, все равно человек должен ее проверять?

Вадим Китиков, директор Института ЖКХ Национальной академии наук, доктор технических наук:

Действительно такие решения технически-информационные, которые позволяют исключить и человеческий фактор, а где-то и малоквалифицированный труд там, где высока цена вопросов, уже есть. Они внедряются и у нас в Республике Беларусь. Сегодня стоит задача, чтобы все варианты снятия данных, накопления статистики, каких-то цифр, данных, обработка их, учет выполнялись в едином информационном пространстве. И у нас есть уже организации, которые выполняют и программно-технические комплексы, и программное обеспечение для этого, и у нас есть такой, можно сказать, облачный общий (база, платформа) сервер. В Беларуси существует оператор этого – это компания «beCloud», белорусские облачные технологии, у которой стоит задача – объединить, связать это все. «Мой город» (115.бел) – это уже тоже хороший шаг, и ЕРИП-расчет – это все будет в одном ключе. Жилище будущего. В Институте ЖКХ НАН работают над концепцией «умного» дома

Илона Волынец:

Практически сейчас никто не ходит на почту для того, чтобы оплатить коммунальные услуги. Вадим Китиков:

От счетчика до жировки фактически, да. Не нужен будет бухгалтер, не нужно будет нам лишние трудозатраты после трудового дня выполнять в своем жилище. Илона Волынец:

Кстати, сейчас еще о своих проблемах можно еще сообщить и в Telegram-каналах. Как вам такая инициатива?