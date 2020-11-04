«Нуждаемся в энергообеспечении как потребители». Директор Института ЖКХ НАН о запуске БелАЭС

Новости Беларуси. Директор Института ЖКХ Национальной академии наук, доктор технических наук Вадим Китиков рассказал, какая ведется работа в направлении запуска атомной станции и как ученые в этом участвуют, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, ведущая:

У нас в стране готовятся к запуску атомной электростанции. Расскажите, ведется ли в этом направлении у вас какая-то работа?