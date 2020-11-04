«Нуждаемся в энергообеспечении как потребители». Директор Института ЖКХ НАН о запуске БелАЭС

Новости Беларуси. Директор Института ЖКХ Национальной академии наук, доктор технических наук Вадим Китиков рассказал, какая ведется работа в направлении запуска атомной станции и как ученые в этом участвуют, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, ведущая:
У нас в стране готовятся к запуску атомной электростанции. Расскажите, ведется ли в этом направлении у вас какая-то работа?
Вадим Китиков, директор Института ЖКХ Национальной академии наук, доктор технических наук:
Это очень интересное для нас направление и событие в том плане, что жилищно-коммунальное хозяйство в силу рассредоточенности объектов, которые нуждаются в данном случае в энергообеспечении как потребитель. Конечно, это в недалекой перспективе тоже сфера наших интересов, но уже на этом этапе, я скажу за другие организации НАН, – это, в первую очередь, Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны, который просто работает на научное обеспечение программы запуска БелАЭС, и Институт энергетики НАН Беларуси. Вот они сейчас имеют свою непосредственную задачу, но мы не уйдем от этой проблематики. Сейчас наши ученые участвуют в комиссиях и подкомиссиях, которые созданы при Совете Министров, и принимаем самое активное участие.