«Датчики способны просигнализировать ещё до начала возгорания». В чём особенность инновационной системы пожарной безопасности

Новости Беларуси. Научно-технический прогресс в ЖКХ или чем ученые могут помочь коммунальщикам? В Минске прошел большой международный форум, его организовали Национальная академия наук и Министерство жилищно-коммунального хозяйства нашей страны. Эксперты обсудили новые тенденции в отрасли и внедрение перспективных технологий, говорили о модернизации технологии водоснабжения, альтернативных источниках энергии, использовании вторсырья. Гость программы «Большой город» – Вадим Китиков, директор Института ЖКХ Национальной академии наук, доктор технических наук. Он рассказал об инновационной системе пожарной безопасности. Илона Волынец, ведущая:

Когда готовилась к программе, нашла информацию, что ваши ученые разрабатывали новую систему раннего оповещения о пожарах на основе газовых сенсоров. Вот из этого проекта что-то получилось?

Вадим Китиков, директор Института ЖКХ Национальной академии наук, доктор технических наук:

Да, это очень интересная тема. Я считаю, что мы с нею попали, можно сказать, в пересечение сразу нескольких проблем, важных для общества. Это тематика, которая выполнялась совместно с ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» Национальной академии наук. И на предыдущем этапе мы выполнили обоснование этих датчиков и системы. Это система нового поколения. Помните, мы говорили, что безопасность жилища – это одна из важнейших составляющих «умного» дома или жилища будущего. Мы хотим жить в безопасном жилище. Сегодняшние датчики срабатывают на оповещение, уже когда горит, – есть пожар или есть дым, задымленность, тогда они сработают, но это уже беда.

Илона Волынец:

А ваша задумка в том, чтобы срабатывали до возгорания? Вадим Китиков:

Задумка в том, чтобы обеспечить раннее оповещение о пожаре. Эти датчики (газовые сенсоры) способны почувствовать начало возгорания на той стадии, когда еще нет возгорания. То есть горение – это процесс окисления, и окисление материалов уже даст сигнал. Осуществить это не так просто, потому что потребуются новые методы. Один из них – это машинное обучение, глубокое машинное обучение, когда может компьютер очень четко определить с помощью сигналов этого датчика, что это не запах сигарет, что это не еще какой-то источник, а это именно начало пожара. И в этом мы сейчас как раз на второй стадии продолжаем работы. «Обсудили инновации в сфере ЖКХ». Вадим Китиков о пользе международного форума учёных

Илона Волынец:

То есть еще все в процессе? Вадим Китиков:

Все в процессе, но уже на этой стадии, вы знаете, поступает информация нам от Министерства по чрезвычайным ситуациям о том, что это надо, это интересно. Илона Волынец:

Запрос на это есть?