Невидимый дрон, не издающий ни звука. Что ещё уникального показали на выставке белорусских инноваций

Не секрет, что новейшие разработки долгое время держатся в тайне. Скупые анонсы сразу обрастают слухами и домыслами, а на презентациях последних достижений всегда аншлаг. Выставка, посвященная Дню белорусской науки, не стала исключением. Лучшие умы республики представили свыше 300 инновационных проектов.

Валерий Гончаров, директор Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси:

Мы позиционируем все отрасли науки: академическая, вузовская, отраслевая и корпоративная. Самое главное – объединить усилия ученых для достижения важнейшей цели нашего государства: построение сильной и процветающей Беларуси.

IT, робототехника, медицина, военная промышленность. На стендах исследователей сотни загадочных приборов и тысячи брошюр. В первую очередь внимание публики приковывают объекты из мира высоких технологий. Например, отечественный беспилотник «Бусел М-40». Невидимый дрон, не издающий ни звука, буквально создан для того, чтобы тайно контролировать территорию.

Мария Максимова, помощник директора НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси:

Он предназначен для видеомониторинга местности, позволяет передавать информацию на расстоянии до 70 км. За счет того, что у него электродвигатель, он не слышим, а на высоте 200 метров он уже не виден. Самая эффективная высота мониторинга – это где-то 150-200 м. Но этот аппарат может подниматься и на 5 км, если такие задачи стоят.

В то же время ученые страхуются и от незваных гостей с воздуха. Сергей Суровцов, научный сотрудник конструкторского бюро:

Сам беспилотный аппарат подвержен ряду воздействий и легко может быть уничтожен. Но человек является ключевым звеном в получении различного рода информации с этого беспилотного летательного аппарата. Данное средство предназначено для того, чтобы искать людей, которые затеяли какое-то противоправное действие в отношении объектов, подлежащих охране.

И куда же без зеленого транспорта?! Как выяснилось, целый парк техники на батарейках уже ждет своего часа. Среди электромотоциклов и скутеров можно было заметить и экспериментальные образцы.

Евгений Коробейник, маркетолог приборостроительного завода:

Это полностью наша разработка и наше изготовление. Уже самортизирована задняя подвеска, возможна установка прицепного устройства и возможно увеличение багажника. В принципе это такая сельская рабочая лошадка. Это средство для работы, которое облегчает людям жизнь.

Между тем, в отличие от нестабильных стартапов, большинство этих проектов запускают в производство. Валерий Гончаров:

Выставочные мероприятия у нас нацелены на междисциплинарное взаимодействие, на то, чтобы мы продвигали не только популярную идею научных знаний и инновационного пути развития, но и в реальности воплощали в металле, что называется, в железе на конкретных предприятиях. Как бы не выглядела научная мысль, это может быть заоблачно, но она всегда имеет предметное заземление.