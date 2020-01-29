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Невидимый дрон, не издающий ни звука. Что ещё уникального показали на выставке белорусских инноваций

29 января 2020 07:31
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Не секрет, что новейшие разработки долгое время держатся в тайне. Скупые анонсы сразу обрастают слухами и домыслами, а на презентациях последних достижений всегда аншлаг. Выставка, посвященная Дню белорусской науки, не стала исключением. Лучшие умы республики представили свыше 300 инновационных проектов.

Невидимый дрон, не издающий ни звука. Что ещё уникального показали на выставке белорусских инноваций-1

Валерий Гончаров, директор Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси:
Мы позиционируем все отрасли науки: академическая, вузовская, отраслевая и корпоративная. Самое главное – объединить усилия ученых для достижения важнейшей цели нашего государства: построение сильной и процветающей Беларуси.

Невидимый дрон, не издающий ни звука. Что ещё уникального показали на выставке белорусских инноваций-4

IT, робототехника, медицина, военная промышленность. На стендах исследователей сотни загадочных приборов и тысячи брошюр. В первую очередь внимание публики приковывают объекты из мира высоких технологий. Например, отечественный беспилотник «Бусел М-40». Невидимый дрон, не издающий ни звука, буквально создан для того, чтобы тайно контролировать территорию.

Невидимый дрон, не издающий ни звука. Что ещё уникального показали на выставке белорусских инноваций-7

Мария Максимова, помощник директора НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси:
Он предназначен для видеомониторинга местности, позволяет передавать информацию на расстоянии до 70 км. За счет того, что у него электродвигатель, он не слышим, а на высоте 200 метров он уже не виден. Самая эффективная высота мониторинга – это где-то 150-200 м. Но этот аппарат может подниматься и на 5 км, если такие задачи стоят.

Невидимый дрон, не издающий ни звука. Что ещё уникального показали на выставке белорусских инноваций-10

В то же время ученые страхуются и от незваных гостей с воздуха.

Сергей Суровцов, научный сотрудник конструкторского бюро:
Сам беспилотный аппарат подвержен ряду воздействий и легко может быть уничтожен. Но человек является ключевым звеном в получении различного рода информации с этого беспилотного летательного аппарата. Данное средство предназначено для того, чтобы искать людей, которые затеяли какое-то противоправное действие в отношении объектов, подлежащих охране.

Невидимый дрон, не издающий ни звука. Что ещё уникального показали на выставке белорусских инноваций-13

И куда же без зеленого транспорта?! Как выяснилось, целый парк техники на батарейках уже ждет своего часа. Среди электромотоциклов и скутеров можно было заметить и экспериментальные образцы.

Невидимый дрон, не издающий ни звука. Что ещё уникального показали на выставке белорусских инноваций-16

Невидимый дрон, не издающий ни звука. Что ещё уникального показали на выставке белорусских инноваций-18

Евгений Коробейник, маркетолог приборостроительного завода:
Это полностью наша разработка и наше изготовление. Уже самортизирована задняя подвеска, возможна установка прицепного устройства и возможно увеличение багажника. В принципе это такая сельская рабочая лошадка. Это средство для работы, которое облегчает людям жизнь.

Невидимый дрон, не издающий ни звука. Что ещё уникального показали на выставке белорусских инноваций-21

Между тем, в отличие от нестабильных стартапов, большинство этих проектов запускают в производство.

Валерий Гончаров:
Выставочные мероприятия у нас нацелены на междисциплинарное взаимодействие, на то, чтобы мы продвигали не только популярную идею научных знаний и инновационного пути развития, но и в реальности воплощали в металле, что называется, в железе на конкретных предприятиях. Как бы не выглядела научная мысль, это может быть заоблачно, но она всегда имеет предметное заземление.

Невидимый дрон, не издающий ни звука. Что ещё уникального показали на выставке белорусских инноваций-24

Конечно, все топовые разработки еще находятся в лабораториях и на секретных базах. Но как говорится, дальше больше. Кто знает, каким технологическим чудом белорусские ученые удивят нас в следующем году.

Невидимый дрон, не издающий ни звука. Что ещё уникального показали на выставке белорусских инноваций-27

# Белорусская наука # Наука # Валерий Гончаров # Мария Максимова # Сергей Суровцов # Евгений Коробейник # Фотофакт # Выставки в Минске

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