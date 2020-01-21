Ради орхидеи в Минске подвинули метро, а страну захватывает бешеный огурец. Какие ещё уникальные растения есть в Беларуси

Совсем недавно наши ученые презентовали самый полный справочник объектов растительного мира в Беларуси. Каких представителей флоры можно увидеть на страницах издания и сколько лет понадобилось на создание такой базы данных? Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующий сектором кадастра растительного мира ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси» – Олег Масловский.

Это полный перечень растений, которые есть в Беларуси? Олег Масловский, заведующий сектором кадастра растительного мира ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»:

Да. Это фундаментальное и уникальное издание не только для нашей страны, но и для стран СНГ, и Восточной Европы. Нигде в Восточной Европе нет такого полного собрания всей информации о растениях нашей страны.

В нашей стране растет дремлик болотный. Что это за растение? Олег Масловский:

Это белорусская орхидея. Наша страна богата вот этими необычными северными орхидеями. Многие из них редкий вид не только для нашей страны, но и для Европы в целом.

Одна из таких орхидей растет здесь не очень далеко, в Малиновке, на развязке с кольцевой дорогой. Там есть небольшое маленькое болотце прямо в «ромашке», которая на развязке МКАД. Ради вот этой уникальной белорусской орхидеи, редкой для Европы, при проектировании новой станции вернули на 150 м метро, а это большая работа, поскольку она охраняется государством. Вот это издание как раз и дает информацию нашим органам управления: чем богата наша страна. Это информация для действия.

Над этой работой трудились 20 лет! Это было задумано еще в прошлом веке и коллектив ученых как раз создал такие большие базы данных, подготовил справочную такую информацию. Оказалось, что наша страна богата не только орхидеями, но и запасами ягод, грибов, лекарственных растений. Мы посчитали эти цифры для каждого вида и, честно говоря, удивились. Почему? Потому что мы можем безболезненно насобирать и использовать для нужд страны более одного миллиона тонн. Это не нарушит их количество и это огромный потенциал для нашей страны. Здесь есть информация не только для органов, но и для любителей, можно узнать, где больше всего лисичек. К нам обращаются многие заготовители, где можно заготавливать и мы надеемся, что с помощью вот этой информации мы дадим огромный потенциал для нашей страны.

Какая в этой книге навигация? Как можно найти какое-то растение? Олег Масловский:

Она разбита на несколько частей. Прежде всего там расположены редкие виды, которые нужно охранять по международным обязательствам. Специальный раздел посвящен пищевым, лекарственным, техническим растениям. Очень важный, это сейчас актуально, раздел посвящен вредным, инвазивным растениям. Например, борщевик, золотарник канадский, бешеный огурец, который захватывает и оплетает.

Мы создали специальный сайт plantcadastre.by, которым любой желающий может воспользоваться и всю эту информацию можно получить в онлайн-режиме совершенно бесплатно. Вы сказали, что 20 лет назад пришла идея это делать. За это время есть растения, которые у нас в стране исчезли? Олег Масловский:

Безусловно, фиксируется целый ряд видов, которых, к сожалению, нам не удается сохранить. Но смею вас уверить, что существует специальная программа по восстановлению и ряд видов мы смогли восстановить, чтобы наша природа радовала глаз. К сожалению, исчез ряд орхидей, который практически нигде больше не встречается, ряд редких видов мохообразных, который строго в определенных местонахождениях и в строго определенных условиях.

Вот эта работа по учету этих мест для охраны, каждому месту придается специальный паспорт, специальное охранное обязательство, что делать и что не делать. Мы очень рады, что этим вещам уделяется большое внимание и теперь ни одно строительство не проходит без того, чтобы провести специальные мероприятия. Сейчас мы, например, одну редкую чину будем пересаживать, поскольку строительство газопровода проходит по местам ее населения. Это весеннее такое растение, которое растет у нас под Минском.

Что еще у нас в стране есть самое удивительное и редкое? Олег Масловский:

У нас в стране есть под Витебском очень редкий подводный мох, который растет только в горных реках, на доломитовых, и это вот единственное осталось местонахождение для всей Восточной Европы, не только для страны.