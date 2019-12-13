Препарат для лечения и профилактики заболеваний рыб разработали в НАН Беларуси

От аппарата для лечения рака до агропромышленных технологий и ионного самолета – в столице молодые исследователи представили свои инновационные проекты на районном отборочном этапе конкурса – «100 идей для Беларуси». Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

В 2011 году этот проект зародился, с тех пор он прижился и стал популярным среди ребят. За 9 лет довольно большое количество проектов реализовано. Ярким примером может стать «Автобус предсказаний», который курсирует по городу Гомелю.

Для проведения конкурса создан городской экспертный совет. Жюри оценит не только актуальность и новизну идеи, но и практическую значимость работ. Олег Дикун:

Сам проект проходит в десяти номинациях и в двух категориях. Первая категория – учащиеся школ и колледжей, ССУЗы, ПТУЗы и вторая категория – студенты и молодые ученые.

33 квадратных метра, много солнечного света и масса профильного оборудования, так выглядит лаборатория, где был придуман и воплощен в жизнь экологический проект Карины Кантор. Карина Кантор, младший научный сотрудник лаборатории биотехнологии пробиотиков ГНУ «Институт микробиологии» НАН Беларуси:

Сейчас активно вводятся в аквакультуру новые виды рыб: лососевые, осетровые и, к сожалению, для лечения и профилактики их заболеваний чаще всего используются антибиотики. У нас есть целая линейка пробиотических препаратов для сельского хозяйства, но нет отечественных препаратов для ценных видов рыб.

Об этой идее теперь знает вся Академия наук, а совсем скоро проект будет представлен на городском и республиканском этапах конкурса. В случае победы научный интерес поддержат инвесторы. Карина Кантор:

Сам проект идет с 2016 по 2021 год. Первое время – это разработка самого препарата. Проверка свойств, наработка опытной партии и проверка на самих рыбах.

Препарат уже готов к применению в сельском хозяйстве. Возможная победа в конкурсе позволит расширить географию использования средства и ещё раз докажет всем: наука не стоит на месте. Карина Кантор:

Можно сказать, с одной стороны, что он завершен, а с другой, мне, как ученому, интересно покопаться в свойствах препарата. Возможно, расширить спектр действий.