Как правильно срезать черенки плодовых культур для весенней прививки

Галина Маруда, научный сотрудник отдела селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:

Как изготавливаются черенки плодовых культур для весенней прививки? Выбираем однолетний прирост не менее 50 см с созревшей древесиной и с хорошо развитыми почками. Срезаем прирост, оставляя при этом 2-3 почки.

Срезанный черенковый материал мы должны связать в двух местах. Отрезаем шпагат, далее мы собираем весь нарезанный черенковый материал и отвозим его в плодохранилище.

В холодильной камере мы храним черенковый материал в бочках с водой или в зимний период – со снегом.