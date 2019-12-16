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Как правильно срезать черенки плодовых культур для весенней прививки

16 декабря 2019 09:16
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Галина Маруда, научный сотрудник отдела селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:
Как изготавливаются черенки плодовых культур для весенней прививки? Выбираем однолетний прирост не менее 50 см с созревшей древесиной и с хорошо развитыми почками. Срезаем прирост, оставляя при этом 2-3 почки.

Как правильно срезать черенки плодовых культур для весенней прививки-1

Как правильно срезать черенки плодовых культур для весенней прививки-3

Срезанный черенковый материал мы должны связать в двух местах. Отрезаем шпагат, далее мы собираем весь нарезанный черенковый материал и отвозим его в плодохранилище.

Как правильно срезать черенки плодовых культур для весенней прививки-6

В холодильной камере мы храним черенковый материал в бочках с водой или в зимний период – со снегом.

Как правильно срезать черенки плодовых культур для весенней прививки-9

Такой способ заготовки и хранения черенкового материала позволит вам на вашем дачном участке иметь до пяти сортов плодовых культур.

Как правильно срезать черенки плодовых культур для весенней прививки-12

# Растения и цветы # Наука # Галина Маруда # Фотофакт # растения

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