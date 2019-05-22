Неделя родной природы. Какие мероприятия запланированы?

«Неделя родной природы» – так называется акция, которую ученые-биологи нашей страны приурочили к сегодняшней знаменательной дате – Международному дню биологического разнообразия.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – ученый секретарь научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук – Марина Шабета.

Что планируют проводить на Неделе родной природы? На что стоит обратить внимание?

Марина Шабета, ученый секретарь научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук:

В рамках Недели родной природы будет проведено три международные практические мероприятия – это конференция и два семинара. Данные мероприятия сугубо научные, но основная часть мероприятия направлена именно на работу со школьниками, со студенческой молодежью, с публикой.

В Ботаническом саду практически всю неделю, кроме понедельника – это санитарный день, будут проведены экскурсии разного плана. Это связано с цветением сирени, рододендронов. В выходные будет фестиваль проведен семейного плана. Он будет открыт для широкой публики.