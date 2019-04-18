«Идеи могут быть интегрированы в производство». Как проходил студенческий турнир научных перспектив в Минске

Молодёжь – стратегический запас нашей республики. Уже сейчас в стране созданы все условия для того, чтобы юноши и девушки могли комфортно жить, учиться и реализовывать задуманное. Патриотическое воспитание, стимулирование юных талантов и поддержка молодёжных инициатив – вот перспективные направления, на которые нацелено наше государство. Красной нитью через содержание молодёжной политики проходит задача формирования гражданина и патриота. И такие ребята в Беларуси есть.

Кирилл Дрозд восстанавливает по крупицам информацию о судьбах солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кирилл Дрозд, курсант Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь:

Я заинтересовался историей своего рода, своей семьи. Спросил у отца: «У нас есть кто-нибудь из семьи, кто воевал?» Мне отец сказал: «Да, твой прадед участвовал в Великой Отечественной войне и погиб в Польше». Он мне достал с полки эту книгу «Память».

Теперь для Кирилла каждая фамилия в сборнике – отдельная история. За долгие годы поисковой деятельности ему удалось восстановить 112 человеческих судеб. Со своей инициативой молодой человек уже успел победить в районном этапе конкурса «100 идей для Беларуси». К слову, этот республиканский проект уже не первый год является площадкой для амбициозных инициатив, инновационных открытий и идей. Школьники, студенты, молодые учёные в своих работах охватывают все сферы жизнедеятельности: от медицины до аэрокосмических технологий.

Так, проект по созданию мехатронной станции принес его создателю победу уже на республиканском этапе конкурса. Юный техник Артём Новиков смастерил установку за три месяца. Изобретение со сложным названием позволяет облегчить человеческий труд на производстве. Артём Новиков, учащийся второго курса филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» г. Минска:

Для себя я открыл что-то новое. У меня была цель – заменить контроллер, который используется для управления этими станциями, поставить свой контроллер и запрограммировать на более простом языке, и чтобы этот контроллер был намного дешевле.

С целью развития исследовательского потенциала молодёжи в стране стал уже традиционным студенческий турнир научных перспектив. Минск собирает студентов и магистрантов ведущих университетов Беларуси, России, Украины, Германии и Франции для решения актуальных проблем различных сфер науки и промышленности.

Марат Жилинский, ректор ГУО «Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси»:

Организаторами выступает Национальная академия наук Беларуси и БГУ. И в пятый раз на площадке Академии наук собираются молодые люди. Те умницы и умники, которые показывают не только свои знания, но и эрудицию. Надо отметить, что это конкурс по химическим наукам, биологическим наукам, медицинским наукам, и ребята здесь показывают свои креативные знания. Им даются задания, и они пытаются из этих заданий найти креативные решения в области медицины.

В отборочном этапе турнира приняли участие более сотни студентов. А на очном этапе соревнований представили свои исследования перед коллегами и жюри. Екатерина Готина, директор научного совета турнира:

Экспертная комиссия у нас крайне разнообразная: собрались преподаватели, сотрудники различных институтов, представители технических специальностей и представители различных компаний, чтобы мы смогли оценить решения всех ребят с абсолютно всех сторон, как с фундаментальной точки зрения, так и с точки зрения их перспектив для внедрения в реальную промышленность. Поскольку, в конечном итоге, мы надеемся, что идеи могут быть интегрированы в производство.

Марат Жилинский:

Здесь очень хороший шанс для белорусских ребят, показать себя, что мы тоже чего-то стоим. Я уверен, что наши магистры Национальной академии наук покажут себя и займут достойное место. Всю неделю в стенах Института подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси проходят брифинги, или так называемые научные бои. Команды с оригинальными названиями «Фантастические твари», «Ударная волна», «Неестественный отбор» в ходе турнира предлагают альтернативные решения очевидных проблем, которые стоят перед наукой.

Елизавета Курилина, участник турнира:

Участвуем в первой секции, довольно интересно, потому что узнаёшь много нового из других областей науки, большой обмен знаниями, много практических знаний. У нас в команде трое ребят из Питера. Никита Казубович, организатор:

Мы даем решать это не профессорам, учёным, а именно своим студентам, у которых есть молодой взгляд, молодой ум и которые могут свежим взглядом решить проблему.